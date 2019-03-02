力保發展中國家地位 大陸在WTO自承「我們只是半杯水」

2019-03-02 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



中美就經貿問題持續邊談邊打。據《觀察者網》報導，當地時間2月28日，中國與美國在日內瓦世界貿易組織（WTO）總部就發展中國家認定問題展開激辯。為力保目前在WTO的發展中國家地位，大陸駐WTO大使張向晨在與美方辯論時說，「顯然美方看到的是我們杯子裡盛的水比原來多了，而我們更多看到的是杯子還空著半截。」

報導稱，美國今年1月15日向WTO提交題為《一個無差別的世貿組織：自我認定的發展地位威脅體制相關性》的文件，之後又提出一份總理事會決定草案，要求取消一大批發展中成員享受特殊和差別待遇的權利。

對此，中國大陸、印度、南非和委內瑞拉2月15日聯合向WTO提交《惠及發展中成員的特殊和差別待遇對於促進發展和確保包容的持續相關性》的分析文件。之後，又有六個發展中成員也連署了這份文件。

經濟觀察網指出，2月28日，在兩個月舉行一次的WTO總理事會上，中國等發展中成員與美國就各自提交的文件展開激烈辯論。

中國、印度、南非、委內瑞拉、寮國、玻利維亞、肯亞、中非共和國、古巴和巴基斯坦等十個發展中成員提交的聯合文件，堅決反對美國的要求，並在會上予以駁斥。

上海第一財經報導，除連署的各方在現場表達不滿，包括土耳其、東協集團、非洲集團也都發言反對美國提案。

針對美國在提案文件中指出的中國科技進步問題，張向晨發言時稱，「中方不否認自身在某些領域的發展較為迅速，我們對擁有登陸月球背面的能力感到驕傲。但應該看到，由於資源稟賦、比較優勢等因素，包括中國在內的發展中成員，只是在某一個或某幾個特定領域發展較快。衡量一國的發展水準，不能僅看一點、一個領域，而應進行全面的評估。 」

張向晨還趁機「酸」了一下美國說，「順便說一句，我們剛剛擁有了一些好東西，卻有一些人希望將它扼殺在搖籃中，例如5G技術。」

他指出，中國等發展中成員近幾十年的確取得了顯著發展成就，但中國正處於並將長期處於社會主義初級階段，中國仍是世界上最大的發展中國家這一基本事實沒有改變。

張向晨說，「我並不否認，過去幾十年發展中成員在貿易、經濟和社會等方面取得了長足發展。否認這一點，就等於否定自己。但我們也十分清醒，我們和發達成員仍存在巨大差距。」