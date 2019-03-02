蔡總統盼與日本展開安保對話 環球網：又出陰招

2019-03-02 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



針對蔡英文總統在日本產經新聞2日刊登的專訪中表示，盼與日本政府就安全保障等問題進行對話。大陸《環球網》當天中午迅速發表文章做出回應批：「又出陰招」。環球網並稱，蔡總統「媚日求榮」換來的，卻是日本政府表態拒絕台灣加入由日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協議」（CPTPP）。

針對蔡英文總統接受日本產經新聞專訪相關談話，大陸《環球網》批「又出陰招」。圖為蔡英文總統日前出席義光教會舉辦的228追思禮拜。（本報系資料庫） 分享 facebook 文章稱，蔡總統受訪時宣稱希望與日本在安全保障上合作，還希望與日本共享解放軍情報。「如此媚態引發島內網友狂轟，『挾洋自重，可悲又可恥』，並直指蔡一心要把台灣推向戰爭邊緣，『就是台灣最大的亂源』。」

環球網表示，「媚日去中」一直是蔡總統對外所表現出的姿態。「自2016年上任後，蔡英文當局不僅篡改歷史教科書，將日本侵略歌頌為擁護世界和平，早前推動『新南向政策』時，也曾不斷展現『親日』姿態，聲稱期待和日本有更多合作，甚至一度要取消日本核食進口的禁令。」

「可『媚日求榮』換來的是什麼？去年12月，蔡英文當局多次希望加入的、由日本主導的《跨太平洋夥伴全面進步協議》（CPTPP）一錘定音。日本政府方面在當月7日首次對此表態拒絕台灣加入，稱台灣因為島內反日本食品進口的『公投』因此無法參加CPTPP。島內網友對此紛紛諷蔡英文『看看你的日本爸爸是怎麼對你的？』」

環球網指出，針對相關問題，大陸國台辦此前也多次強調，台灣一些頑固堅持台獨立場與大陸為敵的勢力，為實現他們心中的台獨夢想，「不惜賣身投靠，挾洋自重，這種心態真是『不以為恥、反以為榮』」。而台獨是台海和平穩定的最大威脅，也是一條走不通的死路。