親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「CP值就是低薪來源」 老董：不讓年輕人再北漂

國民黨頭大了！為何韓國瑜成網路巨獸不是好事？

加司法部就孟晚舟案簽發授權進行令 華為：感到失望

2019-03-02 09:45聯合報 記者李仲維╱即時報導

加拿大司法部長當地時間3月1日決定就孟晚舟案簽發授權進行令。對此，華為2日發表律師聲明稱，美國的指控是出於政治動機，在這種情況下，加拿大司法部長仍然決定簽發授權推進令，華為對此感到失望。

聲明指出，孟晚舟沒有任何不當行為，美國對她的起訴與引渡是對司法程式的濫用。希望孟晚舟的合法權利在引渡過程中的司法階段能得到保護。

中國駐加拿大使館發言人也發表談話指出，中方對加拿大司法部就孟晚舟案簽發授權進行令表示強烈不滿和堅決反對。孟晚舟案不是一起簡單的司法案件，而是對一家中國高科技企業的政治迫害。後來的事態發展證明了這一點。加方儘管標榜法治原則、司法獨立，但並不能掩蓋其在孟晚舟案上犯下的錯誤。

該發言人認為，從事件所呈現出的明顯的政治干預情況看，如果加方真的遵循法治原則、司法獨立，加方就應該按照加引渡法的有關條款，拒絕美方引渡請求，立即釋放孟晚舟。加法庭的最終審理結果將是對加方是否堅持司法獨立的試金石。我們將拭目以待。

以下是華為《關於加拿大簽發授權推進令、啟動引渡程序的律師聲明》全文：

1、美國的指控是出於政治動機。美國總統曾多次表示，如果孟女士案有助於美國與中國達成貿易協定，他會對此案進行干預。在這種情況下，加拿大司法部長仍然決定簽發授權推進令，我們對此感到失望。

2、美國指控的行為在加拿大根本不構成犯罪。儘管如此，加拿大司法部長仍然同意簽發授權推進令，這完全不符合「雙重犯罪」的基本引渡原則。

3、孟女士沒有任何不當行為，美國對她的起訴與引渡是對司法程序的濫用。

4、希望孟女士的合法權利在引渡過程中的司法階段能得到保護。

圖為孟晚舟。圖/中新網
圖為孟晚舟。圖/中新網
分享

加拿大孟晚舟大使館
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

兩會前瞻／兩會對台 單方施策、鎖定青年

2019-03-02 00:07

陸軍事專家分析 解放軍海軍成立70周年「生日趴」看點

2019-03-01 21:03

全大陸電影院1日起播放解放軍高喊：時刻準備戰鬥短片

2019-03-02 09:34

陸學者遙想統一後 去台主權化

2019-03-02 00:07

鞏固意識型態 習近平：信仰認定了就要信一輩子

2019-03-01 21:44

「中國霧霾基本靠風吹」 全國人大代表被吐槽

2019-03-01 16:21

中國兩會熱點 網友連3年最關注反腐

2019-03-01 16:19

兩會前瞻／兩會看點：1道難題、3個懸念

2019-03-01 16:17

解放軍艦搭載垂直升降無人機 南海演練中首亮相

2019-03-01 13:20

閩南師範大學免試招收台生 師範科系專業可在大陸教書

2019-03-01 12:45

中國反腐多年 網民籲對症解決基層蠅貪

2019-03-01 11:08

解析大陸海軍生日趴看點 專家：航母和055大型驅逐艦

2019-03-01 11:05

WTO裁定糧食補貼過多「不守義務」 北京表示遺憾

2019-03-01 10:49

陸學者指 「兩制」台灣方案 台灣需去主權化、取消軍隊

2019-03-01 10:47

央視北美台堅稱獨立運作 與員工說詞矛盾

2019-03-01 10:12

美國向大陸歸還361件流失文物 規模歷年之最

2019-03-01 09:11

習大大尷尬！去年兩會「稱帝」 今年兩會恐對美示好

2019-03-01 09:00

實行六穩政策 仍是大陸基調

2019-03-01 00:05

2019兩會前瞻／兩會經濟：三個懸念、一道難題

2019-02-28 23:57

駕馭政治局再出招 習近平要委員交述職報告

2019-02-28 21:09

習近平喊「防控」 紐時：凸顯執政焦慮

2019-02-28 19:34

兩會前瞻／北京政治大戲 「管控」暗潮洶湧…透露難安氛圍

2019-02-28 19:20

美2軍艦穿越台海 共軍：全程掌握、籲美慎重處理涉台

2019-02-28 18:21

陸國防部：中日一致同意 加快建立海空聯絡機制直通電話

2019-02-28 15:55

陸駐加大使稱 美國已讓世界都知道 5G技術華為最棒

2019-02-28 14:13

QS大學學科排名 港大牙醫失冠排第4

2019-02-28 14:01

維權律師江天勇今出獄 與父妹齊失蹤

2019-02-28 11:50

示善意？川普孫女、孫子為習近平錄製中文拜年視頻

2019-02-28 10:54

巴基斯坦外長27日緊急致電王毅 盼北京發揮建設性作用

2019-02-28 10:17

中國2月製造業PMI回落至49.2 低於預期

2019-02-28 09:33

抖音蒐集兒童數據 遭美國重罰

2019-02-28 08:19

2019兩會前瞻／北京兩會 潛伏挑戰

2019-02-28 00:01

中共風險管控會議 紐時：凸顯習近平執政焦慮

2019-02-28 00:01

卜睿哲籲美 別支持台獨

2019-02-28 00:01

國台辦、陸委會 又為九二共識互嗆

2019-02-27 23:54

香港新預算案憂思未來被指雞肋

2019-02-27 23:53

國台辦：簽和平協議可探討

2019-02-27 23:51

北京再提一國兩制 陸委會：台海亂源

2019-02-27 21:30

新疆再教育營 大陸聲稱：防患未然已見成效

2019-02-27 16:37
看更多

熱門文章

陸學者指 「兩制」台灣方案 台灣需去主權化、取消軍隊

2019-03-01 10:47

大陸再現建築奇觀 橫躺的摩天大樓即將完工

2019-03-01 14:17

《流浪地球》離開大陸掉神壇 香港票房奇慘

2019-03-01 19:10

貓爪杯搶破頭 陸星巴克：庫存3000個1日下午開售

2019-03-01 12:06

解析大陸海軍生日趴看點 專家：航母和055大型驅逐艦

2019-03-01 11:05

解放軍艦搭載垂直升降無人機 南海演練中首亮相

2019-03-01 13:20

陸軍事專家分析 解放軍海軍成立70周年「生日趴」看點

2019-03-01 21:03

「中國霧霾基本靠風吹」 全國人大代表被吐槽

2019-03-01 16:21

影／光天化日慢速衝刺「碰瓷」！ 陸網友：壞人變老了

2019-03-01 12:42

鞏固意識型態 習近平：信仰認定了就要信一輩子

2019-03-01 21:44

MSCI調升A股權重 陸股周五開盤全面走揚

2019-03-01 09:46

營銷過頭？ 網友諷故宮：假如我是和珅

2019-03-02 04:05

洛陽西漢墓 出土青銅壺裝有「神仙水」

2019-03-02 00:07

拚死吃河豚！丈夫薑蔥炒河豚 愛妻吃下肚疑中毒

2019-03-01 19:13

99歲老婦嘴巴潰瘍送醫 一查竟長蛆！

2019-03-01 15:29

大陸A股獲MSCI調高權值 誰又是輸家？

2019-03-01 16:24

影／童高歌挺華為「天下最美手機」網友：高級黑

2019-03-01 15:26

行為遭砲轟！擅闖日本農場拍照 港攝影師捐款道歉

2019-03-01 14:37

經濟解析／MSCI調高A股權重 別幻想靠外資穩定陸股

2019-03-01 11:51

美再還陸361件文物 規模10年最大

2019-03-02 00:07

兩會前瞻／兩會看點：1道難題、3個懸念

2019-03-01 16:17

閩南師範大學免試招收台生 師範科系專業可在大陸教書

2019-03-01 12:45

中國反腐多年 網民籲對症解決基層蠅貪

2019-03-01 11:08

WTO裁定糧食補貼過多「不守義務」 北京表示遺憾

2019-03-01 10:49

MSCI調高權重 陸股迎800億美元活水

2019-03-02 00:35

金龍魚要在大陸獨立上市 已開始接受上市輔導

2019-03-01 12:41

央視北美台堅稱獨立運作 與員工說詞矛盾

2019-03-01 10:12

遭美封殺 華為仍在MWC搶到5G合約

2019-03-01 12:07

仍高度敏感 崔永元沉寂一周首發文又遭刪

2019-03-01 13:39

網貸1500元 他裝250借款App借新還舊 3月後背債55萬

2019-03-01 16:15

兩會新聞中心號稱「5G全覆蓋」 卻只限指定電腦

2019-03-01 12:06

MSCI加持 陸股3月「開門紅」 上證綜指今年漲幅已逾20%

2019-03-01 16:28

全大陸電影院1日起播放解放軍高喊：時刻準備戰鬥短片

2019-03-02 09:34

陸學者遙想統一後 去台主權化

2019-03-02 00:07

港澳居住證 廣東半年受理申領9萬張

2019-03-01 12:54

中國「聰明藥」…「癮」藏搖頭危機

2019-03-01 16:23

中國兩會熱點 網友連3年最關注反腐

2019-03-01 16:19

愛美注射透明質酸竟爛臉 診所辯：妳排便有問題

2019-03-01 20:27

美領館涉港言論 中國外交部駐港公署嚴正交涉

2019-03-01 23:52

MSCI提高A股權重 券商稱：外資短期難成陸股主導力量

2019-03-01 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top