加司法部就孟晚舟案簽發授權進行令 華為：感到失望

2019-03-02 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



加拿大司法部長當地時間3月1日決定就孟晚舟案簽發授權進行令。對此，華為2日發表律師聲明稱，美國的指控是出於政治動機，在這種情況下，加拿大司法部長仍然決定簽發授權推進令，華為對此感到失望。

聲明指出，孟晚舟沒有任何不當行為，美國對她的起訴與引渡是對司法程式的濫用。希望孟晚舟的合法權利在引渡過程中的司法階段能得到保護。

中國駐加拿大使館發言人也發表談話指出，中方對加拿大司法部就孟晚舟案簽發授權進行令表示強烈不滿和堅決反對。孟晚舟案不是一起簡單的司法案件，而是對一家中國高科技企業的政治迫害。後來的事態發展證明了這一點。加方儘管標榜法治原則、司法獨立，但並不能掩蓋其在孟晚舟案上犯下的錯誤。

該發言人認為，從事件所呈現出的明顯的政治干預情況看，如果加方真的遵循法治原則、司法獨立，加方就應該按照加引渡法的有關條款，拒絕美方引渡請求，立即釋放孟晚舟。加法庭的最終審理結果將是對加方是否堅持司法獨立的試金石。我們將拭目以待。

以下是華為《關於加拿大簽發授權推進令、啟動引渡程序的律師聲明》全文：

1、美國的指控是出於政治動機。美國總統曾多次表示，如果孟女士案有助於美國與中國達成貿易協定，他會對此案進行干預。在這種情況下，加拿大司法部長仍然決定簽發授權推進令，我們對此感到失望。

2、美國指控的行為在加拿大根本不構成犯罪。儘管如此，加拿大司法部長仍然同意簽發授權推進令，這完全不符合「雙重犯罪」的基本引渡原則。

3、孟女士沒有任何不當行為，美國對她的起訴與引渡是對司法程序的濫用。