全大陸電影院1日起播放解放軍高喊：時刻準備戰鬥短片

2019-03-02 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據央視新聞報導，全大陸超過1萬5,000家電影院與央視黃金時段，3月1日至3月15日，將持續播放一支長約45秒的短片：《家國與邊關》。片中解放軍高喊：「我是中國人民解放軍軍人，我宣示，服從中國共產黨的領導，全心全意為人民服務，時刻準備戰鬥，誓死保衛祖國！」

報導稱，這支短片「聚焦中國各地艱苦環境中的邊防軍人」。大陸國防部新聞發言人吳謙在去年底最後一場例行記者會上首次公開介紹這部短片時說，「歲末年終，寒風凜冽，邊關飄雪，在我們闔家團聚的時候，請不要忘記衛國戍邊的邊防軍人。青春不只是眼前的瀟灑，也有家國與邊關。」

央視新聞指出，與以往不同，這部軍旅宣傳片並沒有依靠部隊大場景演訓畫面和精良裝備吸引眼球，而是以一名普通邊防軍人的內心獨白為主線，選取邊防軍人的24個尋常瞬間組成。

畫面有來自海拔5,380公尺，空氣含氧量不及平地45%，紫外線強度高於平地50%的喀喇昆侖山脈；有來自最低溫度達到-60攝氏度，被稱為「雪域孤島」的北京軍區最北端哨所：伊木河哨所；有來自封山期長達八個月的長白山西麓。

據該片主創人員介紹，製作這部片子就是走進邊防軍人的生活和內心的過程，希望大陸民眾更能感受到，軍人是全社會應該尊崇的職業。

在大陸全國兩會即將登場前，央視在1日新聞聯播中也報導，「2013年到2018年全國兩會期間，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平連續出席解放軍和武警部隊代表團全體會議並發表重要講話，提出一系列新思想、新論斷、新要求。」

「2013年3月11日，習主席在出席十二屆全國人大一次會議解放軍代表團全體會議時鮮明提出：『建設一支聽黨指揮、能打勝仗、作風優良的人民軍隊，是黨在新形勢下的強軍目標』。」

報導稱，「六年來，全軍官兵強化戰鬥隊思想，堅持戰鬥力標準，聚焦備戰打仗，共開展數百場各軍兵種部隊跨區基地化訓練、百餘場聯合專項訓練、近百場軍兵種互為條件訓練，全軍上下備戰打仗的導向更加鮮明。」