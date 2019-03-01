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陸軍事專家分析 解放軍海軍成立70周年「生日趴」看點

2019-03-01 21:03聯合報 記者許依晨╱即時報導

中共將於四月廿三日在山東青島舉行解放軍海軍成立七十周年多國海軍活動，但具體細節並沒有發布。大陸專家指出，這次多國海軍活動最大的看點如果舉行閱艦式，將集中展現大陸海軍建設的新成果，尤其這十年間大陸有了航空母艦、055大型驅逐艦、052D驅逐艦等新型艦艇。

中共國防部日前表示，中共海軍成立七十周年的系列紀念活動，包括多國海軍活動，目前正在籌劃準備之中。至於邀請了哪些國家艦艇，以及最早對外釋放消息的日方是否參加等問題，中共國防部發言人任國強皆未做出具體回應。

為何選擇在青島舉辦多國海軍活動？環球時報今天引述大陸軍事專家李傑指出，截至目前，大陸共舉行了五次海上閲兵，除二〇一八年的南海大閲兵之外，其餘四次都是在黃海海域進行。此次選在青島是因為青島是中共海軍的重要基地，青島與中共海軍的成長歷史有著密切關係，海軍的多個兵種都在此誕生、起步、發展。中共海軍的第一支驅逐艦支隊、第一所航校、潛艇學院以及航母入列後的航母基地、核潛艇基地等都在青島。

李傑表示，本次多國海軍活動最大的看點為，如果舉行閲艦式，將集中展現哪些中共海軍建設的新成果，他稱「這十年間中國海軍隊伍中有了航母、055大型驅逐艦、052D驅逐艦等新型艦艇，這些艦艇噸位更大、信息化程度更高、作戰性能更強」。

此外，他也認為，來參加多國海軍活動的國家和艦艇肯定會比六十周年時更多，因當前大陸和大國以及周邊國家外交關係比較平穩，中共軍隊的朋友圈也進一步擴大。

中共將於四月廿三日在山東青島舉行解放軍海軍成立七十周年多國海軍活動。預料將有多個...
中共將於四月廿三日在山東青島舉行解放軍海軍成立七十周年多國海軍活動。預料將有多個國家參加，圖為今年二月十一日，中共「昆侖山」艦參加「和平－19」多國海上實兵演練情景。中新社
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