非洲豬瘟 中國官方：疫情發生傳播風險仍大

2019-03-01 18:22 中央社 台北1日電



繼中國國務院副總理胡春華指非洲豬瘟疫情防控形勢嚴峻後，中國農業部今天邀專家表示，中國疫情發生及傳播風險仍大，在一些解除封鎖或還沒發生疫情的地區，不排除再次發生疫情的可能。

春節過後，中國又增6起非洲豬瘟疫情。

中國國務院副總理胡春華2月26日在非洲豬瘟防控工作專題會議中表示，當前非洲豬瘟防控形勢仍然十分嚴峻，要進一步強化防控措施、堵塞防控漏洞，有效防控處置疫情，堅決防止擴散蔓延，確保豬肉及其製品市場供應安全穩定。

根據中國農業農村部官網，農業農村部新聞辦公室今天下午舉行非洲豬瘟專題新聞發布會，中國工程院院士陳煥春、中國國家食品安全風險評估中心實驗室主任李鳳琴和中國農業大學教授楊漢春解讀非洲豬瘟防控有關情況。

在回答媒體記者提問時，楊漢春表示，中國非洲豬瘟疫情發生以及傳播的風險是很大的。已經有一定的汙染面，而且還有汙染物，還有很多不確定性，所以非洲豬瘟的疫情發生有一些不確定性，所以疫情可能還會持續地出現。

楊漢春指出，即使在一些解除封鎖的、或者還沒有發生疫情的地區，不排除再次發生疫情的可能。做好非洲豬瘟的防控，這是目前和未來很長一段時間很艱巨的一項任務。

陳煥春指出，雖然非洲豬瘟是不感染人的，而且只感染家豬或野豬，但是對養豬業是一個打擊或者毀滅性的疾病。中國是養豬大國，養豬數超過世界一半，占53%。所以雖然對人沒有危害，但是對養豬業或對國民經濟、對國計民生的影響都是非常大的。

李鳳琴則重申，目前國際組織，例如世界衛生組織、國際糧農組織以及世界動物衛生組織，都沒有把非洲豬瘟列為人畜共患病。歐盟食品安全局在官方網站上指出，非洲豬瘟不會影響人類和其他物種。另外，世界各國進行大量的研究顯示，非洲豬瘟病毒在自然界當中的唯一宿主就是豬。