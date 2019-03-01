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中國兩會熱點 網友連3年最關注反腐

2019-03-01 16:19世界日報 中國新聞組／北京1日電

中國兩會召開在即，人民網推出兩會熱點調查，參與網友逾446萬，其中最受關注的是正...
中國兩會召開在即，人民網推出兩會熱點調查，參與網友逾446萬，其中最受關注的是正風反腐。 新華社
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中國兩會召開在即，人民網推出兩會熱點調查，參與網友逾446萬。其中最受關注的是正風反腐、依法治國、社會保障，「反腐」議題已經連續三年蟬聯榜首，而「依法治國」則是首次進入焦點前三位。

香港明報引述人民網報導，去年在反腐話題上，39％網友關注「繼續重拳打虎，一批高官落馬」，比例最高；18％網友關注「反四風」（形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風 ）進一步加強。去年組建的國家、省、市、縣四級監察體系，也成為關注點之一。 有網友留言表示，希望國家加強縣級以下的基層反腐。

報導指出，中紀委上月20日披露去年詳細反腐數據的年度工作報告，指2018年共立案審查調查「中管幹部」（中共中央直接管理的幹部）68人，十九大以來共有5000餘名黨員幹部自首。此外一批落馬官員被點名批評，包括十九大前夕落馬的重慶前市委書記孫政才、去年因受賄被查處的原中宣部副部長魯煒，更有前官員被形容為「內鬼」、「爛樹」、「蛀蟲」。

除正風反腐、依法治國、社會保障外，教育改革、健康中國、收入分配、互聯網+政務服務、住房制度、生態環保和脫貧攻堅也依次為民眾最關心的兩會熱點。

報導稱，這是人民網第18年做兩會調查。資料顯示，往年熱點以「反腐」和「社會保障」出現頻率最高，過去九年內有七次進入前三。其中「反腐」為近三年的熱點，「社會保障」則在2011至2016年最受關注。「依法治國」去年排名第八，今年躍居第二位。人民網指出，網友過去一年較關注憲法修正案通過、掃黑除惡專項鬥爭、英雄烈士保護法實施等法治話題。

新華網亦推出「2019兩會熱點調查」，教育公平、收入水平和社會保障位列前三。

反腐十九大
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