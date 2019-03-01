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兩會前瞻／兩會看點：1道難題、3個懸念

2019-03-01 16:17世界日報 特派員李春／北京1日電

中國國務院總理李克強。中新社
中國國務院總理李克強。中新社
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2019年對中國經濟來說，又是一個「關鍵之年」，關鍵之處就在於悲喜交集得此起彼伏。3月中國「全國兩會」，議程上最重要的是總理李克強的政府工作報告，將影響一年的經濟和社會發展。而今年兩會的經濟看點，可稱之為三個懸念、一道難題。

懸念1：中美貿易戰怎收尾？

所謂三個懸念，首先是以中美貿易戰為名的中美之爭，經過七輪高層談判，在中方力主下，於中國「全國兩會」前達成默契，選擇簽約放到3月底，正是慮及相關協議會干擾、甚至影響兩會進程，所以北京不惜有重大讓步，令川普可以沾沾自喜。

但今天的世界，更加複雜也更加多變，從結束磋商到最後簽協議，有近一月之期。回想去年4月以來的中美之爭，那不是起伏，而是數度翻盤。所以不到川普和習近平坐到一起之時，中美最終有無協議仍是個懸念，如果有協議，是怎樣一份協議，也是懸念。

懸念2：中國還有「改革紅利」嗎？

與中美協議有重大關連的是第二個懸念，中國還有「改革紅利」嗎？中美貿易戰是名，大國地位、地盤和國家利益之爭是實。而美方多少有點欺人太甚地要迫使中國偏離社會主義原教旨，走上美方希望的市場經濟道路，這就是中美談判中語焉不詳的「結構性改革」。

北京有北京的思維方式，有中國經濟學家認為，過去五年的改革開放乏善可陳，現在中共十八屆三中全會的改革大旗，重新樹立起來了，將要全面落實。就在1月底，中國最高決策機構之一的中央深改委也開了會，作了部署，預期中國「全國兩會」之後，改革開放之風重新吹起。

然而中國新一輪的改革開放，真的有「紅利」嗎？中國經濟界一部分人鼓吹「紅利」將至，而另一部分則一口否認，其說法也有點道理。那是因過去40年，容易改革和可以開放的部分，早就做到七七八八，現在要改革要開放，不僅是「啃硬骨頭」，還要「打掉牙和血吞」，因為現在要改革的要開放的，都與切身利益相關，如果要「斷臂」，怎麼談「紅利」。

懸念3：經濟走向是「L形」的直或橫？

與前兩個懸念絲扣相接的，是中國經濟起落的懸念，形象地說是在「L形」的走勢上，中國經濟是走直線還是走橫線。

有關中國經濟的起落，爭了三年，後來連中國領導層都認同走在「L形」之上。但如走「L形」的一豎，則意味著中國經濟繼續滑落，而走在那一橫上，即意味著止跌和可能重新向上。目前一部分經濟學者鼓吹的中國經濟正在走向「新周期」，也就是再上高速成長的道路，而另一部分經濟學者相信中國經濟還在那一豎上繼續下沉，至少今年經濟成長還要滑落。

一道難題：宏觀政策怎麼走？

中國經濟的所有懸念，最後都聚於政策制訂和執行上。所謂一道難題，宏觀政策的難題。中國宏觀經濟政策的布局，幾乎所有經濟學者都認為是求穩防變。但在不變的說法下，中國宏觀經濟政策組合實際上有深刻的變化，這種變化預計在兩會中，有一番討論。

要想釐清中國宏觀經濟政策的變化，委實不易，比如永遠不變的「穩健的貨幣政策」，在最近的最高層定論下，內涵不是已經大變了嗎？而最新升格的「就業優先政策」，在變局下將會如何「優先」，不也是一道難題嗎？

經濟北京
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