解析大陸海軍生日趴看點 專家：航母和055大型驅逐艦

2019-03-01 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



2018年4月，中共在南海舉行海上大閱兵。圖/環球時報 分享 facebook 中共將於4月23日在山東青島舉行解放軍海軍成立70周年多國海軍活動，至於具體安排並沒有發布，環球時報引述大陸海軍軍事學術研究所研究員李杰的話指出，這次多國海軍活動最大的看點如果舉行閱艦式，將集中展現大陸海軍建設的新成果，尤其這十年間大陸有了航空母艦、055大型驅逐艦、052D驅逐艦等新型艦艇，這些艦艇噸位更大、資訊化程度更高、作戰性能更強。

報導指出，李杰認為，來參加多國海軍活動的國家和艦艇，肯定會比60周年時更多，當前大陸與周邊國家外交關係比較平穩，大陸軍隊的朋友圈也進一步擴大。

中共海軍成立60周年多國海軍活動包含多國海軍高層研討、多國艦艇海上閱兵式、艦艇專業交流、文化體育交流和海上舢板比賽等多項活動，活動中的多國艦艇海上閱兵式最為引人矚目，這是中共海軍歷史上首次邀請國外海軍參加閱兵式，共有14個國家21艘各型艦艇亮相青島。

國際艦隊檢閱是海軍這一國際性軍種特有的海上禮儀活動，是各國海軍交往和交流的一種獨特方式。

李杰表示，截至目前大陸共舉行5次海上閱兵，除了2018年4月12日的南海大閱兵之外，其餘4次都是在黃海海域進行，這次在青島舉行多國海軍活動一是因為青島是海軍的重要基地，海軍的多個兵種都在此誕生、起步、發展。

大陸海軍的第一支驅逐艦支隊、第一所航校、潛艇學院以及航艦入列後的航艦基地、核潛艇基地，甚至有許多國家的艦艇多次到過青島，也比較熟悉海況。