陸學者指 「兩制」台灣方案 台灣需去主權化、取消軍隊

2019-03-01 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大今年1月2日在北京人民大會堂舉行《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，中共中央總書記習近平在會中發表講話，提出要探討「兩制」台灣方案。（新華社） 分享 facebook 針對中共中央總書記習近平今年初提出，要探討「兩制」台灣方案。中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津指出，未來設計「兩制」台灣方案將必須面對四大難題：台灣「去主權化」改造問題、台灣軍隊去留問題、台灣「國際空間」處理問題，以及台灣控制海域的未來管轄問題。

王英津1日在香港《中評社》發表題為「『兩制』台灣方案須解決四大難題」文章指出，儘管香港和澳門已經踐行了20多年的「一國兩制」政策，為「兩制」台灣方案設計提供了豐富經驗，但台灣問題有其獨特性，這些獨特性正是未來設計「兩制」台灣方案的重點和難點所在。

王英津提出，「兩制」台灣方案必須面對的四大難題：

一、「去主權化」改造問題

回歸後，港澳存在去殖民化的問題；兩岸統一後，台灣則存在去「主權化」的問題。王英津指出，徹底去「主權化」改造是統一後的首要政治和法律任務。「去主權化」改造包括「去國家化」和「去中央化」兩個層次的內容。

「去國家化」系指去除支撐「中華民國仍然存在」的一系列政治符號、稱謂、法律及制度；「去中央化」則是指對台灣政權進行改造，將其由所謂的「中央政府」改造為「特別行政區政府」。

二、台灣軍隊的去留問題

王英津表示，「兩岸統一後是否允許台灣方面繼續保留軍隊，無疑是關涉統一後中央政府能否對台灣特別行政區進行有效治理，以及台灣特別行政區能否保持長治久安的一個重要問題。」

王英津稱，目前諸多大陸學者主張統一後取消台灣軍隊。也有部分學者認為，可考慮將台灣軍隊部分取消、部分保留，並將保留部分進一步改造為類似外國憲兵部隊性質的特殊武裝力量。未來如何處理，目前不得而知，但該問題卻是設計「兩制」台灣方案必須預先考慮的問題。

三、台灣「國際空間」的妥善處理問題

王英津指出，正如鄧小平所說，「制度可以不同，但在國際上代表中國的，只能是中華人民共和國」，這一點不容談判。因此，未來兩岸統一後，台灣以「中華民國」名義與個別國家建立的所謂「邦交」關係將不復存在。

因為某些歷史遺留因素，台灣仍是少數政府間國際組織成員，統一後必須及時退出，或至少更換參與身份和名稱。至於目前台灣與某些國家保持的「非邦交實質關係」，統一後也必須立即終止，但可繼續跟這些國家保持經濟、文化上的聯繫和交往。

四、台灣控制海域的未來管轄問題

目前在南海海域，台灣除控制著東沙島，還控制著南沙群島中的太平島和中洲島。王英津認為，統一後，若台灣方面藉「一國兩制」而主張繼續由其對上述島礁及相關海域行使管轄權，排斥中央政府管轄權，將非常不利於中國捍衛海洋領土主權和兩岸共同利益。

因此，未來統一後，北京中央政府至少應收回這些島與及相關海域的政治性、主權性、安全性權力，僅將經濟性、事務性、功能性權力繼續交由台灣特別行政區行使。