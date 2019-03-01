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美國向大陸歸還361件流失文物 規模歷年之最

2019-03-01 09:11聯合報 記者林則宏╱即時報導

美國政府2月28日向中國大陸返還的流失文物。（中國日報網）
美國政府2月28日向中國大陸返還的流失文物。（中國日報網）
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據中國日報網消息，當地時間2月28日，美國政府向中國大陸返還361件（套）流失文物。這些中國流失文物，是由美國聯邦調查局印弟安納波里斯分局前些年所查獲，涉及多個文物門類且時間跨度長。

主要有新石器時代石鑿、玉壁，春秋戰國青銅劍、戈、錢幣，漢代陶鈁、繭形壺、罐、倉，明代陶俑、模型明器，清代木雕建築構件等。從文物來源分析，主要是古代墓葬隨葬器。

這是今年1月中美再次簽署限制進口中國文物政府間諒解備忘錄後，首次中國流失文物自美國返還中國。也是中美於2009年備忘錄簽署以來，美國第三次、同時是規模最大一次返還中國流失文物。

中新社指出，此次返還的中國流失文物藝術品於2014年4月由美國聯邦調查局印第安納波利斯分局查獲。大陸國家文物局對此高度重視，積極組織專家開展鑒定，並依據相關國際公約，向美方提出聲索要求。在美國國務院、美國聯邦調查局、大陸國家文物局、大陸駐美使領館共同努力下，美方同意返還全部文物。

聯邦調查局稱，這批文物是在美國印第安那州查獲，是被一位名私人收藏家米勒（Donald Miller）掠奪偷運而來。米勒家中收藏了成千上萬件來自世界各地的珍貴藝術品和考古文物，價值連城。其中繳獲的部分文物已經歸還哥倫比亞、紐西蘭、加拿大等國家。

中新社稱，近年來，大陸國家文物局通過外交斡旋、司法合作、友好協商等方式，促成包括圓明園獸首、大堡子山金飾片、虎鎣，以及美國政府三次返還文物在內的30多批次4,000多件（套）流失文物回歸中國。

美國政府2月28日向中國大陸返還的流失文物。（中國日報網）
美國政府2月28日向中國大陸返還的流失文物。（中國日報網）
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美國政府2月28日向中國大陸返還的流失文物。（中國日報網）
美國政府2月28日向中國大陸返還的流失文物。（中國日報網）
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