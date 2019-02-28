習近平喊「防控」 紐時：凸顯執政焦慮

2019-02-28 19:34 世界日報 記者羅印／北京28日電



習近平下令增強憂患意識，提高防控能力，紐約解讀為「凸顯其執政焦慮」。圖為喀什街頭上螢幕正在播放習近平談話。 路透資料照片 分享 facebook 中共總書記習近平上月召集黨政高層，要求防範政治、經濟等領域重大風險，並下令增強憂患意識，提高防控能力。紐約時報分析，上述發言是習掌權六年多來最嚴厲的警告，凸顯其執政焦慮，與一年前國家主席任期限制取消時的風光，形成了強烈對比。

據陸媒報導，習近平上月在中共中央黨校召開的省部級領導幹部專題研討班上表示，當前全球動盪源和風險點增多，外部環境複雜嚴峻，中共在長期執政、改革開放、市場經濟層面也面臨考驗，黨內卻存有精神懈怠、能力不足、脫離群眾、消極腐敗的危險。

習近平要求增強憂患意識、提高防控能力、著力防範化解重大風險，並強調這是中共各級官員的「政治職責」。紐時發自北京報導分析，習近平的發言凸顯中國經濟成長趨緩、與美國陷入貿易戰之際，北京高層對社會動盪的長期憂慮加深。同時也表明，在這個政治上極為敏感的年度，北京將想盡辦法撲滅任何可能引發示威和動盪的火花。

今年是中國眾多敏感政治事件「逢十」年度，像是「六四」天安門事件30周年，五四運動100周年、西藏抗暴運動60周年、新疆騷亂事件10周年，令北京當局格外警惕。

報導引述北京政治分析人士吳強表示，習談話是為了表明，風險不只由習一人承擔，也會由其他政治局常委承擔，以及由他們的下級承擔。他還說，中共高層對中國面臨的風險評估已從經濟領域擴大到了所有領域，今年將把警務和安全（維持內部穩定）放在首位。

報導提到，習近平也指出了遠超出經濟範疇的風險，尤其是政治風險，比如中共保持年輕人不脫離其意識形態軌道的能力。分析認為，習對穩定的固執要求可能會適得其反，專家們說，因為這種隨時可能出現危險的警告，也許會扼殺官員化解社會經濟長期危險所需的主動性和靈活性。