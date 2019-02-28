兩會前瞻／北京政治大戲 「管控」暗潮洶湧…透露難安氛圍

2019-02-28 19:20 世界日報 特派員 世界日報 特派員 李春 ／北京28日電



中國全國人大、政協兩會將在北京舉行，以準議會和類議會來說，規模可說是世界最大；出席的代表委員有5000之數，也是世界最多。會議熱點頻出、焦點火爆，不在話下。但今年兩會，要特別思慮挑戰。

今年兩會是年度例會，遠離權力重組的轟轟烈烈，有什麼必要思慮挑戰？然這挑戰的議題，絕非妄言妄議，有很多人為之操心，說有人寢食難安，應不為過。

如果要把這挑戰說得清楚明白，要回頭講會議故事。在3月兩會之前，北京不知開了多少會，其中兩個會議，值得特別說說。

中央黨校開專班 習長篇講話

首先一個，也是最重要的，叫「省部級主要領導幹部堅持底線思維著力防範化解重大風險專題研討班」。這個班開設在中共中央黨校，中共黨政軍省部級官員出席，其中一天叫開班會，是最高政治規格，由習近平作長篇講話。

在中共中央黨校辦學習班，把省部級黨政軍頭頭叫去統一思想，自1992年始就成常態。但是像這次首度下令各地方人大政協會議改期讓道，首度以防範化解重大風險為題開班，前所未有。

作為中共黨內重要會議，形成的文件都是有限度的傳達。但這次會議精髓，用區區四字即可道出，即「風險管控」。也就是說，大勢有變、大事將臨，需要將可能發生什麼提前說明白，然後就是統一思想、層層部署了。

風險管控大會之後，最高級別的一個決策機構「中央全面深化改革委員會」也開會了。會後政經兩圈，都把焦點聚到會議決定資本市場改革，設立中國的納斯達克科創板。

再提18屆三中全會耐人尋味

對科創板熱議，正好蓋過了這次會議最敏感的內容。這內容在會議通稿中明明白白，一是首度強調，中共「黨的十一屆三中全會是劃時代的，開啟了改革開放和社會主義現代化建設歷史新時期。」又說中共「黨的十八屆三中全會也是劃時代的，開啟了全面深化改革、系統整體設計推進改革的新時代。」

對中共十一屆三中全會的再肯定，顯得有些突兀，再提中共十八屆三中全會，也是令人一頭霧水。用一句話來說，就是回到中共十一屆三中全會的道路，重新舉起中共十八屆三中全會的改革旗幟。

如此提法，所為何來？這與另一個會有關，那是中美貿易談判。這中美談判與北京管控風險大會、與中央深改委大會之間的關係，說不清楚，想得明白。而這三個會與兩會的關係，則需要說清楚三點。

一、兩會是中國最大的政治集會、兩會期是最敏感的政治期，中共內部的左中右齊聚一堂、各種流派思路，炒在一鍋，對主政者來說，是內部挑戰最大的場合。

二、兩會期也是大小政事的曝光期，國內外媒體數千之眾聚在北京，上到總理、下到省部長，都要被迫亮相發言，這是中國最複雜的輿論管控場合，其挑戰之大不用言說。

三、兩會期必須有預見性，即對全年工作部署，所以中美談判，談得成談不成，在會前一刻最關鍵，而會期中因之而來的部署，特別是全面開放重新改革的部署，相信極具挑戰性。（系列一）