中共外銷巴國梟龍機打下印度戰機 軍工股大漲

2019-02-28 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



巴基斯坦昨日在領空內擊落兩架印度軍，並俘獲一名印軍機師，印巴兩國衝突升溫。中國大陸製造的梟龍戰機被確認參與了此次攻擊。這也是中國國產三代戰機擊落敵方戰機的首個空戰成果，對外證明該型戰機具戰鬥力和競爭力。大陸軍工股今天大漲。

據多維新聞網，從巴基斯坦空軍擅自流出的慶祝影片，以及大陸前梟龍項目主管披露的訊息可見，印度軍機確遭梟龍擊落。消息傳回中國後，研發梟龍戰機的成都飛機工業集團有限公司所屬的「成飛集成」股價大漲，昨日增長9.99%，直至漲停。今日，在中國輿論熱炒印巴邊境衝突的情況下，成飛集成開盤時再度漲停，股價由26日的16.62元人民幣，漲至28日的20.11元。另外，中共國防軍工板塊開盤漲近2%，長城軍工、天和防務、航新科技等多股封漲停。

雖然巴基斯坦是中共的全天候「準盟友」，但中共似乎也在乎印度的感受。網傳消息指出，成飛集團下令，指因梟龍戰機涉及中印外交敏感事宜，要求所有員工一律不得發聲。