親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

誰偷了川普的信？ 擋下北韓飛彈

陸國防部：中日一致同意加快建立海空聯絡機制直通電話

2019-02-28 15:55聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸國防部新聞發言人任國強28日表示，中日一致同意加快建立海空聯絡機制直通電話進程，以充分發揮早前簽署並啟動運行的海空聯絡機制作用，促進兩國防務關係向前發展，為推動中日關係在新的歷史時期取得新發展營造有利條件。

根據大陸國防部官網訊息，任國強在28日例行記者會被問到相關問題做上述表示。任國強說，去年以來，中日防務部門積極推進雙方防務交流合作，正式簽署並啟動運行海空聯絡機制，舉行機制首輪年度會議和專門會議，為消除誤解誤判、保持東海和平穩定發揮了重要作用。

任國強表示，今年2月19日至21日，中日兩國防務部門在日本東京舉行海空聯絡機制直通電話專家組磋商。雙方進行了坦誠而富有成效的交流，一致同意加快建立海空聯絡機制直通電話進程，充分發揮機制作用，促進兩國防務關係向前發展。

任國強指出，中日防務領域的交流合作是兩國關係的重要組成部分。當前，中日關係回到正常發展軌道。中國願同日方一道努力，落實好兩國領導人共識，加強防務部門交流溝通，妥善管控分歧，增進安全互信，為推動中日關係在新的歷史時期取得新發展營造有利條件，同時也為維護地區和平與穩定作出新的貢獻。

此外，任國強孩提到，今年是中華人民共和國成立70周年，今年4月23日是中國人民解放軍海軍成立70周年紀念日。經中共中央軍委批准，屆時將在山東青島舉行中國人民解放軍海軍成立70周年多國海軍活動。

大陸國防部新聞發言人任國強表示，中日兩國已一致同意加快建立海空聯絡機制直通電話進...
大陸國防部新聞發言人任國強表示，中日兩國已一致同意加快建立海空聯絡機制直通電話進程。（中新社）
分享

海軍解放軍國防部
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

示善意？川普孫女、孫子為習近平錄製中文拜年視頻

2019-02-28 10:54

陸駐加大使稱 美國已讓世界都知道 5G技術華為最棒

2019-02-28 14:13

川金二會破局之際 北韓副外相同日訪中國大陸

2019-02-28 16:58

中共外銷巴國梟龍機打下印度戰機 軍工股大漲

2019-02-28 16:56

美國正式啟動暫緩上調中國關稅程序

2019-02-28 16:18

4月中共將舉行海軍成立70周年多國海軍活動

2019-02-28 15:52

QS大學學科排名 港大牙醫失冠排第4

2019-02-28 14:01

維權律師江天勇今出獄 與父妹齊失蹤

2019-02-28 11:50

巴基斯坦外長27日緊急致電王毅 盼北京發揮建設性作用

2019-02-28 10:17

中國2月製造業PMI回落至49.2 低於預期

2019-02-28 09:33

抖音蒐集兒童數據 遭美國重罰

2019-02-28 08:19

2019兩會前瞻／北京兩會 潛伏挑戰

2019-02-28 00:01

中共風險管控會議 紐時：凸顯習近平執政焦慮

2019-02-28 00:01

卜睿哲籲美 別支持台獨

2019-02-28 00:01

國台辦、陸委會 又為九二共識互嗆

2019-02-27 23:54

香港新預算案憂思未來被指雞肋

2019-02-27 23:53

國台辦：簽和平協議可探討

2019-02-27 23:51

北京再提一國兩制 陸委會：台海亂源

2019-02-27 21:30

新疆再教育營 大陸聲稱：防患未然已見成效

2019-02-27 16:37

「基因編輯」項目 改由國務院衛健委審批

2019-02-27 15:10

陸推31條措施APP 陸委會：樣板宣傳不如多做實事

2019-02-27 14:27

還願被中國下架 國台辦：依法管理很正常

2019-02-27 12:31

地方政府官網多錯字 連省委書記名字都寫錯　

2019-02-27 12:11

就叫「31條」！國台辦發布首款兩岸資訊服務移動App

2019-02-27 12:11

蘇貞昌一支掃把論 國台辦痛批：「盲人騎瞎馬」

2019-02-27 11:47

國台辦證實 福建已初步完成向金馬供電規劃

2019-02-27 11:31

中共坦承：非洲豬瘟形勢十分嚴峻

2019-02-27 11:31

兩岸和平協議 國台辦：凡有利兩岸應努力推動

2019-02-27 10:46

維權律師江天勇明出獄 被迫押往鄭州

2019-02-27 10:08

美學者：提供台灣足夠裝備才能避開台海戰事

2019-02-27 09:42

玻璃心又碎了？中共三改教科書 這次連「起義」都不准提

2019-02-27 09:00

反港獨！北京首度公開向港發公函

2019-02-27 00:27

國台辦前副主任王在希：不求統一不是九二共識

2019-02-27 00:18

蔡總統CNN專訪 新華社重批：口無遮攔挑釁大陸

2019-02-26 22:04

模擬遭核彈攻擊 中共火箭軍密閉空間訓練

2019-02-26 21:11

經濟下滑伴貿易戰雙夾擊 習近平路線受挑戰

2019-02-26 19:13

權錢交易非法牟利 4副部高官被提起公訴

2019-02-26 18:34

中共迫害新疆穆斯林 土耳其再次公開譴責

2019-02-26 18:23

兩會前夕 學者評中國「淨網」缺法律依據

2019-02-26 18:06
看更多

熱門文章

未婚妻竟是岳父女友！ 他付完56萬聘金才知被詐騙

2019-02-27 17:21

大陸星巴克推「貓爪杯」 民眾瘋搶還大打出手

2019-02-27 20:06

失戀太痛苦 男子火車站打滾喊「要老婆不要錢」

2019-02-28 10:43

影／港珠澳合唱華為「天下最美手機」網友：一身雞皮疙瘩

2019-02-28 09:56

男子抽到53萬汽車興奮睡不著 隔天領獎竟變豆腐乳

2019-02-28 13:08

卜睿哲籲美 別支持台獨

2019-02-28 00:01

年後找工作 大陸平均薪資竟已比台灣基本工資高

2019-02-28 12:20

「華為進入戰時狀態」 任正非要調整戰略方針

2019-02-27 22:46

示善意？川普孫女、孫子為習近平錄製中文拜年視頻

2019-02-28 10:54

北京再提一國兩制 陸委會：台海亂源

2019-02-27 21:30

趙薇老公連發2微博 向百億身家老友「追債」

2019-02-28 11:15

經濟解析／深圳市GDP首次超越香港 是這個原因

2019-02-27 22:04

抖音蒐集兒童數據 遭美國重罰

2019-02-28 08:19

印巴空戰 川航被迫返航轉了30圈才降落

2019-02-28 12:33

MSCI將在3月1日上午公布是否穬大納入A股決定

2019-02-27 23:01

中國債務未爆彈 地方政府與企業周轉不靈

2019-02-28 08:28

巴基斯坦外長27日緊急致電王毅 盼北京發揮建設性作用

2019-02-28 10:17

大陸這所大學被上網拍賣 起拍價19億元

2019-02-28 09:16

陸駐加大使稱 美國已讓世界都知道 5G技術華為最棒

2019-02-28 14:13

國台辦、陸委會 又為九二共識互嗆

2019-02-27 23:54

深夜餵奶起爭執 20歲夫掐死18歲妻

2019-02-27 17:36

大陸又見削山建別墅 獨享2000畝大湖

2019-02-27 17:35

香港國際機場罕見意外 牽引桿鬆脫747貨機撼牽引車

2019-02-27 20:36

中共風險管控會議 紐時：凸顯習近平執政焦慮

2019-02-28 00:01

大陸與英國科學家研究發現 黑木耳含「抗癌基因」

2019-02-28 11:49

陸否認一中各表 學者：不再允許戰略模糊

2019-02-27 21:51

2019兩會前瞻／北京兩會 潛伏挑戰

2019-02-28 00:01

中國隊數學競賽成績不佳 專家：不該過度培訓

2019-02-28 12:02

男聽信妻被「蛇仙附體」 求助神棍驅邪竟鞭死她

2019-02-28 14:57

深圳GDP超港 躍大灣區第一城

2019-02-28 02:04

大陸網民人均每周上網達27.6小時 都在幹什麼？

2019-02-28 13:44

樂視網發佈2018年業績快報 淨損人民幣20.26億元

2019-02-27 21:47

中國2月製造業PMI回落至49.2 低於預期

2019-02-28 09:33

QS大學學科排名 港大牙醫失冠排第4

2019-02-28 14:01

阿里巴巴北京總部11月開工 2024年投入使用

2019-02-27 19:53

大陸薪資漲幅變緩 仍高於亞洲

2019-02-28 02:04

大陸竟有人花數萬元為貓割雙眼皮 網友齊砲轟

2019-02-28 15:30

抖音非法蒐集兒童個人資料 遭美重罰金額破記錄

2019-02-28 11:29

陸首個商業航天基地 能產火箭

2019-02-28 02:04

中國越來越老了 60歲以上人口首次超過15歲以下

2019-02-28 13:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top