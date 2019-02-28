陸國防部：中日一致同意加快建立海空聯絡機制直通電話

2019-02-28 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸國防部新聞發言人任國強28日表示，中日一致同意加快建立海空聯絡機制直通電話進程，以充分發揮早前簽署並啟動運行的海空聯絡機制作用，促進兩國防務關係向前發展，為推動中日關係在新的歷史時期取得新發展營造有利條件。

根據大陸國防部官網訊息，任國強在28日例行記者會被問到相關問題做上述表示。任國強說，去年以來，中日防務部門積極推進雙方防務交流合作，正式簽署並啟動運行海空聯絡機制，舉行機制首輪年度會議和專門會議，為消除誤解誤判、保持東海和平穩定發揮了重要作用。

任國強表示，今年2月19日至21日，中日兩國防務部門在日本東京舉行海空聯絡機制直通電話專家組磋商。雙方進行了坦誠而富有成效的交流，一致同意加快建立海空聯絡機制直通電話進程，充分發揮機制作用，促進兩國防務關係向前發展。

任國強指出，中日防務領域的交流合作是兩國關係的重要組成部分。當前，中日關係回到正常發展軌道。中國願同日方一道努力，落實好兩國領導人共識，加強防務部門交流溝通，妥善管控分歧，增進安全互信，為推動中日關係在新的歷史時期取得新發展營造有利條件，同時也為維護地區和平與穩定作出新的貢獻。