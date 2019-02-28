陸駐加大使稱 美國已讓世界都知道 5G技術華為最棒

2019-02-28 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸駐加拿大大使盧沙野近日投書媒體稱，美國在國際上製造、炒作有關華為設備安全問題，正好給華為做了廣告，讓世界都知道，在5G技術領域華為是最棒的。而美國排擠華為，真正的企圖是想通過政治干預，打壓美國企業的競爭對手。

根據大陸駐加拿大大使館官網上訊息，盧沙野2月27日在加拿大《國會山時報》發表題為《關於『華為設備危害國家安全』的幾點思考》的署名文章。

盧沙野近來積極投書媒體傳達「中國聲音」。在此之前，盧沙野2月14日也曾在加拿大《明報》發表署名文章《實現國家完全統一是中國人民的崇高追求》；2月12日，在加拿大《渥太華生活》雜誌發表題為《中國在『崩潰論』的伴奏中發展壯大》的署名文章。

1月9日同樣在加《國會山時報》發表題為《不要讓傲慢與偏見蒙蔽了雙眼和靈魂》的署名文章，這篇文章批評加拿大等西方某些勢力一貫對中國採取雙重標準，法治只是他們實現政治目的的工具，他們的所做所為是對法治的嘲弄和踐踏。

在最新這篇文章中，盧沙野表示，一段時間以來，有關華為設備對西方國家安全構成威脅的言論甚囂塵上。美國最早宣布將華為設備排除出本國5G市場。「五眼聯盟」國家中，澳洲、紐西蘭隨後跟進，加拿大和英國尚未做出決定。前段時間美國高官還曾赴歐洲遊說，要求包括東歐國家在內的歐洲盟友不使用華為設備。

盧沙野指出，美國在國際上製造、炒作有關華為設備安全問題，產生了以下效果：

第一，給華為做了廣告，讓世界人民都知道在5G技術領域華為是最棒的。當前全球5G網路建設方興未艾，除華為外，愛立信、諾基亞、思科都是業內的佼佼者。由於美國一再渲染華為5G技術存在安全隱患，使世界各國特別是網路運營商不由得進一步關注各自5G建設前景。

從媒體報導看，在5G技術方面，華為領先競爭對手的優勢明顯。一些國家的電信運營商表示，如果排除華為5G設備，本國5G建設將推遲1至2年。還有專家坦言，目前真正能稱得上5G的只有華為一家的設備。

第二，美國排擠華為，真正原因恐怕不在於國家安全威脅，而是企圖通過政治干預打壓美企業競爭對手。美國為首的「五眼聯盟」情報機構雖一再宣稱，華為設備會對有關國家安全構成威脅，但迄今從未拿出證據。

日前，英國前情報機構通信總部負責人也公開發文表示，迄今從未發現中國政府通過華為開展惡意網路活動的證據。

第三，把華為排擠出5G網路建設恐怕無助於有關國家的國家安全。華為設備沒有也不會對國家安全造成威脅，而是給某些國家情報機構對本國公民和世界各國大規模監控、監聽造成不便。

盧沙野表示，從「棱鏡門」事件披露的情況來看，美國對本國公民和盟友進行大規模監聽監控，靠的就是有關國家的電信網路。

現在美國等國家之所以如此害怕華為設備，一個合理的解釋就是，如果在5G時代有關國家都用上了華為設備，將會導致這些情報機構花鉅資打造的監聽系統成為聾子和瞎子，而它們要想攻破華為設備的安全設置則要費更多力氣，操作上更加困難。

盧沙野稱，華為已承諾將加大資金投入，進一步提升設備安全性。這是美國等西方情報機構所不願看到的。