QS大學學科排名 港大牙醫失冠排第4

2019-02-28 14:01 世界日報 香港新聞組╱香港28日電



國際高等教育評級機構Quacquarelli Symonds（QS）公布世界大學學科排名，港大牙醫自2016年起連續三年排名全球第一，今年不僅丟掉榜首，還一舉跌出前三，降至第4位，但仍是香港上榜學科最高排名。去年教大憑教育學科首打入10大，今年則大幅下滑11位，降至第20名。

香港01報導，香港八間大學共有21個學科躋身全球學科排名20強，當中港大以10科上榜成大贏家，但也有3間大學掛零。QS指出，香港院校躋身世界前50強學科數量，由去年的87個減少至77個，跌幅為約11%。

報導指出，QS大學學科排名根據四個指標，包括學術聲譽、雇主聲譽、每篇論文的引用數量、以及平均的學術生產力和影響力，評核來自全球1200多所大學、48個學科領域。港大牙醫自2016年起連續3年蟬聯全球第1位，不過，今年一舉跌至第4名。至於連續兩年在酒店休閒管理學科排第3的理大，今年同樣下跌兩名，居第5位。

教育領域方面，教大及港大的教育學均打入前20。港大由去年第7位，躍升1位，排名第6位；教大則由去年第9位，下跌11位至第20。香港演藝學院表演藝術學科則有大躍進，排名由51竄至第13。