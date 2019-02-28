親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

整理包／看過來！3月1日上路 必知交通新措施

川金會直播／美談判代表不再要求北韓 交出完整核武飛彈清單

維權律師江天勇今出獄 與父妹齊失蹤

2019-02-28 11:50聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

2017年遭中共以「煽動顛覆國家政權罪」關押的維權律師江天勇，今日刑期屆滿，當局不准江返回老家或北京，還禁止友人接他出獄。今天上午，兩位友人去接他，監獄告知，「江天勇已經被接走」。目前江天勇與其父親、妹妹都失蹤

根據推特，同被捲入709案的維權律師李和平的妻子王峭嶺與律師謝燕益的妻子原珊珊，今早則在新鄉第二監獄門口，等候江天勇出獄。今早10時前王峭嶺得到監獄確切回覆，「江天勇已經被接走了」，於是她與原珊珊離開監獄門口，但她們卻被兩名女國保、一個男國保尾隨。

江天勇的刑期在今日凌晨零時屆滿，可以出獄，但身處美國的江天勇妻子金變玲在twitter上透露，至今早7時30分，不論是江天勇本人，及其父親、妹妹都沒有任何音訊，致電江父及妹妹的手機，或以微信聯絡，都沒有任何回覆。

對於江與家人一同被失蹤，金變玲表示十分擔心：「不知道江天勇現在在哪裏，身體怎麼樣了，人身安全怎麼樣了，江天勇的爸爸和妹妹的人身安全怎麼樣。」

稍早有報導稱，指根據以往中共當局釋放政治犯慣例，預計江天勇昨晚會被國保帶到鄭州，而在刑期屆滿前數日，當局已派人向江的家人通報，指江的戶籍所在地為河南鄭州，獲釋後不會讓他回到北京的住處，亦不會送回河南省信陽市羅山縣的父母家中，國保將會把他帶到鄭州，恢復他的戶籍，並為他安置「住處」和「工作」。

另據香港明報，2004年開始執業的江天勇曾代理多宗涉宗教自由、上訪及政治敏感案件。2015年709事件後，江天勇擔起關注與營救709律師與其家屬的工作，2016年11月到湖南探視人權律師家屬後失蹤，2017年6月被控「煽動顛覆國家政權罪」，11月遭判囚兩年。

大陸維權律師江天勇今天出獄，卻和父親、妹妹同時失蹤，家人十分擔心。（香港明報網照...
大陸維權律師江天勇今天出獄，卻和父親、妹妹同時失蹤，家人十分擔心。（香港明報網照片）
分享

監獄國保失蹤
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

示善意？川普孫女、孫子為習近平錄製中文拜年視頻

2019-02-28 10:54

抖音蒐集兒童數據 遭美國重罰

2019-02-28 08:19

巴基斯坦外長27日緊急致電王毅 盼北京發揮建設性作用

2019-02-28 10:17

中國2月製造業PMI回落至49.2 低於預期

2019-02-28 09:33

2019兩會前瞻／北京兩會 潛伏挑戰

2019-02-28 00:01

中共風險管控會議 紐時：凸顯習近平執政焦慮

2019-02-28 00:01

卜睿哲籲美 別支持台獨

2019-02-28 00:01

國台辦、陸委會 又為九二共識互嗆

2019-02-27 23:54

香港新預算案憂思未來被指雞肋

2019-02-27 23:53

國台辦：簽和平協議可探討

2019-02-27 23:51

北京再提一國兩制 陸委會：台海亂源

2019-02-27 21:30

新疆再教育營 大陸聲稱：防患未然已見成效

2019-02-27 16:37

「基因編輯」項目 改由國務院衛健委審批

2019-02-27 15:10

陸推31條措施APP 陸委會：樣板宣傳不如多做實事

2019-02-27 14:27

還願被中國下架 國台辦：依法管理很正常

2019-02-27 12:31

地方政府官網多錯字 連省委書記名字都寫錯　

2019-02-27 12:11

就叫「31條」！國台辦發布首款兩岸資訊服務移動App

2019-02-27 12:11

蘇貞昌一支掃把論 國台辦痛批：「盲人騎瞎馬」

2019-02-27 11:47

國台辦證實 福建已初步完成向金馬供電規劃

2019-02-27 11:31

中共坦承：非洲豬瘟形勢十分嚴峻

2019-02-27 11:31

兩岸和平協議 國台辦：凡有利兩岸應努力推動

2019-02-27 10:46

維權律師江天勇明出獄 被迫押往鄭州

2019-02-27 10:08

美學者：提供台灣足夠裝備才能避開台海戰事

2019-02-27 09:42

玻璃心又碎了？中共三改教科書 這次連「起義」都不准提

2019-02-27 09:00

反港獨！北京首度公開向港發公函

2019-02-27 00:27

國台辦前副主任王在希：不求統一不是九二共識

2019-02-27 00:18

蔡總統CNN專訪 新華社重批：口無遮攔挑釁大陸

2019-02-26 22:04

模擬遭核彈攻擊 中共火箭軍密閉空間訓練

2019-02-26 21:11

經濟下滑伴貿易戰雙夾擊 習近平路線受挑戰

2019-02-26 19:13

權錢交易非法牟利 4副部高官被提起公訴

2019-02-26 18:34

中共迫害新疆穆斯林 土耳其再次公開譴責

2019-02-26 18:23

兩會前夕 學者評中國「淨網」缺法律依據

2019-02-26 18:06

敏感時刻又來 進北京列車乘客將二次安檢

2019-02-26 18:06

暗示千億礦權案重大破綻？崔永元推特留黑屏照後消失

2019-02-26 18:06

連學生會攤位都破壞 看中國因素如何打壓台灣

2019-02-26 17:31

美軍艦又穿越台灣海峽 陸稱堅決反對已嚴正交涉

2019-02-26 17:29

中美貿易戰衝擊台商 南通對台企補貼進出口保險

2019-02-26 17:06

中共新媒體為啥走紅 官媒自稱上接天線下接地氣

2019-02-26 16:15

美駐港代表：香港高度自治被削弱

2019-02-26 15:23
看更多

熱門文章

未婚妻竟是岳父女友！ 他付完56萬聘金才知被詐騙

2019-02-27 17:21

大陸星巴克推「貓爪杯」 民眾瘋搶還大打出手

2019-02-27 20:06

卜睿哲籲美 別支持台獨

2019-02-28 00:01

「華為進入戰時狀態」 任正非要調整戰略方針

2019-02-27 22:46

失戀太痛苦 男子火車站打滾喊「要老婆不要錢」

2019-02-28 10:43

北京再提一國兩制 陸委會：台海亂源

2019-02-27 21:30

經濟解析／深圳市GDP首次超越香港 是這個原因

2019-02-27 22:04

MSCI將在3月1日上午公布是否穬大納入A股決定

2019-02-27 23:01

中國債務未爆彈 地方政府與企業周轉不靈

2019-02-28 08:28

還願被中國下架 國台辦：依法管理很正常

2019-02-27 12:31

抖音蒐集兒童數據 遭美國重罰

2019-02-28 08:19

國台辦、陸委會 又為九二共識互嗆

2019-02-27 23:54

大陸又見削山建別墅 獨享2000畝大湖

2019-02-27 17:35

深夜餵奶起爭執 20歲夫掐死18歲妻

2019-02-27 17:36

陸推31條措施APP 陸委會：樣板宣傳不如多做實事

2019-02-27 14:27

大陸這所大學被上網拍賣 起拍價19億元

2019-02-28 09:16

巴基斯坦外長27日緊急致電王毅 盼北京發揮建設性作用

2019-02-28 10:17

中共風險管控會議 紐時：凸顯習近平執政焦慮

2019-02-28 00:01

香港國際機場罕見意外 牽引桿鬆脫747貨機撼牽引車

2019-02-27 20:36

示善意？川普孫女、孫子為習近平錄製中文拜年視頻

2019-02-28 10:54

影／港珠澳合唱華為「天下最美手機」網友：一身雞皮疙瘩

2019-02-28 09:56

新疆再教育營 大陸聲稱：防患未然已見成效

2019-02-27 16:37

日賺3500萬元人民幣 京滬高鐵將上市

2019-02-27 12:32

證監會主席易會滿上任首秀：感受到火山口的味道

2019-02-27 16:31

陸否認一中各表 學者：不再允許戰略模糊

2019-02-27 21:51

趙薇老公連發2微博 向百億身家老友「追債」

2019-02-28 11:15

2019兩會前瞻／北京兩會 潛伏挑戰

2019-02-28 00:01

深圳GDP超港 躍大灣區第一城

2019-02-28 02:04

樂視網發佈2018年業績快報 淨損人民幣20.26億元

2019-02-27 21:47

阿里巴巴北京總部11月開工 2024年投入使用

2019-02-27 19:53

大陸與英國科學家研究發現 黑木耳含「抗癌基因」

2019-02-28 11:49

「基因編輯」項目 改由國務院衛健委審批

2019-02-27 15:10

港媒：中共肯定治疆模式 擬複製輸出

2019-02-27 13:48

大陸薪資漲幅變緩 仍高於亞洲

2019-02-28 02:04

陸首個商業航天基地 能產火箭

2019-02-28 02:04

A股半日漲0.79% 市場期待易會滿「首秀」

2019-02-27 12:24

香港新預算案憂思未來被指雞肋

2019-02-27 23:53

香港米其林新斗記銅鑼灣分店 疑欠薪突停業

2019-02-27 18:18

中國隊數學競賽成績不佳 專家：不該過度培訓

2019-02-28 12:02

中國2月製造業PMI回落至49.2 低於預期

2019-02-28 09:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top