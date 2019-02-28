維權律師江天勇今出獄 與父妹齊失蹤

2019-02-28 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



2017年遭中共以「煽動顛覆國家政權罪」關押的維權律師江天勇，今日刑期屆滿，當局不准江返回老家或北京，還禁止友人接他出獄。今天上午，兩位友人去接他，監獄告知，「江天勇已經被接走」。目前江天勇與其父親、妹妹都失蹤。

根據推特，同被捲入709案的維權律師李和平的妻子王峭嶺與律師謝燕益的妻子原珊珊，今早則在新鄉第二監獄門口，等候江天勇出獄。今早10時前王峭嶺得到監獄確切回覆，「江天勇已經被接走了」，於是她與原珊珊離開監獄門口，但她們卻被兩名女國保、一個男國保尾隨。

江天勇的刑期在今日凌晨零時屆滿，可以出獄，但身處美國的江天勇妻子金變玲在twitter上透露，至今早7時30分，不論是江天勇本人，及其父親、妹妹都沒有任何音訊，致電江父及妹妹的手機，或以微信聯絡，都沒有任何回覆。

對於江與家人一同被失蹤，金變玲表示十分擔心：「不知道江天勇現在在哪裏，身體怎麼樣了，人身安全怎麼樣了，江天勇的爸爸和妹妹的人身安全怎麼樣。」

稍早有報導稱，指根據以往中共當局釋放政治犯慣例，預計江天勇昨晚會被國保帶到鄭州，而在刑期屆滿前數日，當局已派人向江的家人通報，指江的戶籍所在地為河南鄭州，獲釋後不會讓他回到北京的住處，亦不會送回河南省信陽市羅山縣的父母家中，國保將會把他帶到鄭州，恢復他的戶籍，並為他安置「住處」和「工作」。