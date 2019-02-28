示善意？川普孫女、孫子為習近平錄製中文拜年視頻

2019-02-28 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



在川習預計3月再度會見前，據大陸中央電視台報導，今年農曆新年期間，美國總統川普除致信大陸國家主席習近平祝賀新年，還隨信寄來他的孫輩用中文錄製的拜年視頻。影片中，川普的孫女、孫子均穿著一身紅的中國服飾，牆上貼有「幸福滿載」、「富貴肥年」等豬年造型春聯，川普的孫女手上還拿著寫有「福字」的春聯。

根據央視影片上字幕，川普的孫女、孫子用中文說完「新年好」後，開始唸唱起「24節氣歌」。「24節氣歌」是中國古代為便於背誦24節氣而編寫的短詩歌。

本月22日川普在白宮橢圓形辦公室與大陸國務院副總理劉鶴會面時，劉鶴在帶給川普習近平的問候信中，就特別提到川普送來女婿及女兒、白宮資深顧問庫許納（Jared Kushner）及伊凡卡．川普（Ivanka Trump）夫婦兒女們以中文賀農曆年的視頻。

習近平在信中表示，很開心看到川普的孫女、孫子中文持續進步，他和夫人彭麗媛反覆看了多次那段「可愛影片」。大陸央視新聞近日公布這支被習近平與彭麗媛稱讚「可愛」的視頻。

習近平2017年4月在美國佛羅裡達州海湖莊園與川普會晤時，當時兩國元首夫婦也曾共同欣賞川普孫女和孫子演唱中文歌曲「茉莉花」，並背誦「三字經」和唐詩。

據悉，伊凡卡三名子女都在學習中文。2017年春節時，伊凡卡也曾在推特上傳女兒阿拉貝拉以中文唱的《新年好》的短片，並以中文寫下「新年快樂」，向大陸表達善意。

影片內容顯示，阿拉貝拉一手提著舞獅燈籠，一邊唱著：「新年好呀！新年好呀！祝賀大家新年好。我們唱歌，我們跳舞，祝賀大家新年好。」曲畢還獻了一個飛吻，並俯首來一個西式鞠躬致意