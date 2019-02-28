抖音蒐集兒童數據 遭美國重罰

2019-02-28 08:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



抖音國際版目前在美國擁有6500萬註冊用戶，在谷歌和蘋果應用商店中分別是下載量最大的第4大、第25大的應用APP。（鳯凰網） 分享 facebook 美國聯邦貿易委員會（FTC）美東時間2月28日對抖音國際版課以570萬美元（約新台幣2565萬元）重罰，原因是抖音非法蒐集13歲以下未成年人的姓名、電郵地址和住址。570萬美元罰款創下美國侵犯兒童隱私案的記錄。

鳯凰網報導，570萬美元罰款是FTC與抖音國際版達成的和解協定的一部分。抖音斥資10億美元收購了Musical.ly。

FTC表示，抖音國際版目前在美國擁有6500萬註冊用戶，在谷歌和蘋果應用商店中分別是下載量最大的第4大、第25大的應用APP。據抖音高管指出，FTC聲稱的非法資料蒐集行為發生在與Musical.ly合併前，目前已不再蒐集類似資料。

FTC主席西蒙斯（Joe Simons）發表聲明中說，「Musical.ly的運營商很清楚許多兒童在使用這款應用，但在蒐集13歲以下兒童的姓名、電子郵寄地址和其他個人資訊前卻沒有征得用戶同意。這一創記錄的罰款，對於所有面向兒童的網上服務和網站都應當是一個警告。」

2014年發布的Musical.ly和抖音國際版的下載量超過2億次。Musical.ly應用要求使用者提供姓名、電子郵寄地址、電話號碼和檔案照片。FTC表示，在2016年10月之前，Musical.ly應用還蒐集用戶的地理位置，使用戶能知道方圓50英里內的其他用戶。

FTC在文件中指出，許多抖音國際版用戶都在用自己的帳戶發布的短視頻中列出了年齡，這意味著應用「實際上知道」他們的年齡小於13歲。

抖音表示，它將要求新用戶驗證年齡，並提示現有用戶驗證年齡。13歲以下用戶將只能獲得「有限、不同的體驗」——符合美國保護兒童隱私的法律法規。抖音同意刪除蒐集的兒童資料。抖音說，「我們非常關心用戶的安全和隱私。這是我們的義務，我們將繼續擴展和發展我們的保護措施。」

雖然FTC的五名委員一致批准了與抖音的和解協議，但兩名民主黨委員在一份聯合聲明中表示，FTC應當追究抖音國際版高層的個人責任。隱私保護人士認為，FTC對抖音國際版的處罰力度還不夠，尤其是在這個YouTube等面向大眾的網站和「堡壘之夜」（Fortnite）等遊戲在兒童中廣為流行的時代。