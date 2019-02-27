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香港新預算案憂思未來被指雞肋

2019-02-27 23:53聯合報 記者李春╱即時報導

「幸福綠皮書」獲奧斯卡最佳影片，香港最新一份財政預算案也以粉綠色為封皮，港府財司長陳茂波到立法會報告預算案，也特意打條綠色領帶，其夫人波嫂也刻意著件綠衫前往立法會撐場。然而，這份財政預算案憂心未來、派糖縮手，面世之際，彈多讚少。

近年香港經濟不算太好，但港府財政盈餘年年高企，預算案多以被稱派糖的紓困惠民措施為核心內容。今次預算案一個重要數據，是財政盈餘跌至587億港元，但香港財政儲備仍高達11,616億港元。

除盈餘有所減少、儲備仍然雄厚，新預算案另一背景，是港府財政司長認定未來較長時間，中美之間的矛盾預料可能持續，兩國關係起伏會為環球經濟和金融市場帶來波動。未來世界經濟產業鏈布局，亦可能因為新的貿易規則而有變化。本土主義和民粹主義在多國抬頭，不利多邊自由貿易發展，同時可能窒礙各國合作和及時應對一旦出現的大規模金融危機。

是此，今次預算案以「撐企業、保就業、穩經濟、利民生」來破題，集中資源於金融服務及創科兩大範疇。財政司司長陳茂波說，在編製這份財政預算案時，環球政經格局出現巨大變化，外圍環境複雜多變，充斥不明朗因素，香港作為全開放的細小經濟體，近月的經濟受到影響，增長顯著放緩，企業對前景的信心轉弱。

他相信今次財政預算案提出的各項措施，對香港今年的經濟生產總值會有1.7個百分點增長。香港政府經濟顧問歐錫熊也說，預算案的一次性措施，以及香港政府經常開支增加，對本年度經濟生產總值有接近2個百分點的提振作用。

與之同時，由於本年度盈餘預計為587億港元，較上年度大減六成，派糖措施亦縮水，預算案中一次性紓困措施總額達428.7億港元，較去年的641.6億港元，減少逾200億港元。

香港特首林鄭月娥說，新一份財政預算案中很多措施，為香港今年將面對的經濟下行風險及不穩定因素，做好準備。預算案不少措施都與施政報告的重點一脈相承，例如創新科技，除了香港有做創科的優勢，如世界級大學、優秀科研人才等，加上有粵港澳大灣區，讓本港有更大發展空間，強調現時要靠創新推動經濟，科研有利經濟及民生。

但香港主要政黨似乎都不買帳。民主派公民黨指預算案「有預警，無未來」，只提及本港未來充滿不確定因素，但未有提出具體措施幫助港人。公民黨黨魁楊岳橋說，預算案的建議未能說服黨內立法會議員投贊成票，會研究提出修訂案。

建制派最大黨民建聯說，預算案在關顧民生上政策不足，對政府未有寬免公屋租金感到失望。代表工商界的自由黨黨魁鍾國斌認為，新一份財政預算案是「四平八穩，方向正確」，但商界和中小企對預算案期望過高，對中小企的短期支援不足。

2月27日，香港特區政府財政司司長陳茂波（左二）就新一份財政預算案措施會見記者。...
2月27日，香港特區政府財政司司長陳茂波（左二）就新一份財政預算案措施會見記者。（ 香港中通社）
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