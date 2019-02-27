國台辦、陸委會 又為九二共識互嗆

國台辦發言人安峰山。 （中新社） 分享 facebook

春節過後兩岸又開始隔空互嗆。大陸國台辦發言人安峰山昨嚴厲批評稱，台灣一些「頭面人物」頻繁發表充滿敵意的挑釁言論，為了撈取一點可憐的選舉私利，不惜推到危險邊緣，猶如「盲人騎瞎馬，夜半臨深池」。他並表示，堅持一個中國原則和共同努力謀求國家統一是「九二共識的應有之義」。

陸委會發言人邱垂正。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陸委會昨天晚間立即反擊，指國台辦的言論是美化「一國兩制」及和平協議等欺騙說法，中共當局近年不斷對台政軍施壓、統戰分化，才是破壞台海及區域和平穩定的亂源。同時，也再次證實「九二共識」就是「一中原則」，是限定「統一」的共識，完全沒有「一中各表」及中華民國存在的空間。

大陸國台辦昨舉行春節後的第一場記者會，會上砲聲隆隆，毫不留情地批判台灣政治人物近期的言論，並再度闡釋大陸對「一國兩制」、「九二共識」的立場。

針對蔡英文總統指大陸對台進行打壓與威脅，升高兩岸對立，安峰山反駁稱，「打壓」和「威脅」的說法，完全是歪曲事實。對陸委會要修法對簽署兩岸和平協議設立「雙公投」的高門檻，安峰山批評，民進黨當局無視台灣民眾對兩岸關係和平發展、互利雙贏的渴望，背道而馳，橫加阻撓，只會損害台灣同胞的切身利益，葬送台灣的前途和未來。

大陸國台辦前副主任王在希日前說，國民黨把「九二共識」解釋為「一中各表」扭曲原意。對此安峰山未正面回應，但稱，堅持一個中國原則和共同努力謀求國家統一是「九二共識的應有之義」。

台灣不少人對「一國兩制」台灣方案仍抱有疑慮，安峰山強調，「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」。他重申，「一國兩制」在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。

國民黨主席吳敦義日前拋出執政後與大陸簽署「兩岸和平協議」，安峰山指出，只要是有利於維護台海和平，有利於增進兩岸關係和平發展，有利於推進和平統一進程的議題，都可以由兩岸雙方、社會各界來共同探討。

安峰山還表示，大陸歡迎並支持兩岸城市在堅持「九二共識」基礎上開展交流合作，他還證實福建省計畫向金門、馬祖供電，並已啟動向馬祖供水的相關工程。