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陸推31條措施APP 陸委會：樣板宣傳不如多做實事

2019-02-27 14:27聯合報 記者許依晨╱即時報導

2月28日為大陸對台「31條措施」發布實施一周年，大陸國台辦今天發布「31條」APP，並歡迎台灣民眾下載。陸委會表示，國台辦改變宣導方式，推出「31條」APP及「受惠」樣版，意圖誇大實施成效，反而凸顯其「惠台」名不副實，不如多做實事。

陸委會指出，中國大陸公布對台31項措施周年，其實施成果言過其實，所謂「惠台融合」意在「利中促統」。陸委會表示，一年來中國大陸各地方和各部委配合北京促統政策，已推出幾千項配套措施，惟多屬形式上的政令或法規宣示，相關內容不改其「名為惠台、實則利中」之本質。其實施周年對我之影響，經多方驗證，並不明顯。

陸委會進一步說明，去年公布的對台31項措施，大多屬於既有措施或與外資待遇相同之內容，在其實施周年後，雖然中國大陸各地方均推出「落實」措施，但仍不脫31項措施本質，且普遍未能落實執行。

陸委會並提出數據，指出107年台商赴陸投資金額為85億美元，較上年減少8.1%，係連續3年負成長，諸多台商反映未感受優惠，在陸投資日益困難；106年國人赴陸就業為40.5萬人，持續呈下降趨勢；學生赴陸就業、實習人數及教師赴陸任教均未大幅成長，台生赴陸就讀「高校」3千餘人，遠遜於赴其他國家留學的3萬多人。

此外，陸委會也稱， 大陸推出APP及樣版宣傳不如多做實事。事實上，許多台商反映適用上仍有許多困難或無「受惠」感受，例如：領取「居住證」後，在辦理信用卡、搭乘高鐵或飛機等仍未能享有「同等待遇」之便利。呼籲國台辦，與其大張旗鼓辦宣傳，不如多做實事，確確實實改善台商、台生等在陸待遇，保障其應有之權益及人身安全。

陸委會說，經評估陸方31項措施對我方影響仍然有限，陸方持續強化對我各項措施，尤其針對青年、學生、高科技，值得我方警愓及預為因應。陸委會會同相關機關成立之長期性專案小組，仍持續針對中國大陸對台相關措施進行追蹤與研析，將適時完成研析報告後，向社會大眾進行說明。

圖為「31條來了」APP
圖為「31條來了」APP
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陸委會台商大陸惠台措施
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