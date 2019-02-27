港府派糖 發學生津貼每人近萬元

2019-02-27 14:22 中央社 香港27日電



香港當局為利民紓困，將一次性向有需要的每名學生發放港幣2500元（約新台幣9875元）津貼，並會在新財政年度寬減薪俸稅等。

財政司司長陳茂波今天在立法會提交2019年至2020年度的政府財政預算案。他說，今年的環球經濟前景充滿變數，將制約香港經濟表現，考慮到內外形勢的最新發展，他提出一些一次性措施，以支援企業和利民紓困。港媒以「派糖」形容這項作法。

在利民紓困方面，他提出寬減2018至2019年度75%的薪俸稅和個人入息課稅（薪俸稅以外收入），上限為2萬元。

據公布，這將會有191萬名納稅人受惠，令政府收入減少170億元。

此外，陳茂波宣布減免75%的公司利得稅，上限也是2萬元，預料有14萬5000人受惠，政府因此減少收入19億元。

陳茂波同時宣布寬免差餉稅（房屋稅的一種）、向領取社會保障金的港民多發一個月津貼等，以及向有需要的學生一次性發放2500元，以支援他們的學習需要，開支為8.9億元。

與此同時，政府將為參加2020年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支1.6億元。

在協助中小企業方面，陳茂波宣布免除公司的商業登記費，並把鼓勵公司發展科技事業的資助金額恆常化和提高上限等。

陳茂波也宣布資助和鼓勵香港各行各業的發展，獲資助的行業涉及金融服務、創新科技、旅遊業、航運業、創意產業、建造業和電影業等。