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中共坦承：非洲豬瘟形勢十分嚴峻

2019-02-27 11:31聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共副總理胡春華26日在北京京主持召開專題會議，他坦承，當前中國大陸非洲豬瘟防控形勢十分嚴峻，要嚴防帶病豬肉流入市場。

目前，只有西藏、新疆和海南，尚未出現非洲豬瘟疫情

據新華社報導，胡春華強調，要深入貫徹中共總書記習近平重要指示精神，落實中共總理李克強批示要求，按照黨中央、國務院的決策部署，以對黨和人民群眾高度負責的精神，進一步強化防控措施、堵塞防控漏洞，有效防控處置非洲豬瘟疫情，堅決防止擴散蔓延，確保豬肉及其製品市場供應安全穩定。

胡春華指出，當前非洲豬瘟防控形勢仍然十分嚴峻，要進一步統一思想認識，繼續加強防控，絲毫不能放鬆；要堅定不移落實好各項關鍵防控措施，加快實施分區防控，推進聯防聯控，降低疫情傳播風險；要強化生豬調運監管，嚴格落實生豬屠宰檢驗檢疫、無害化處理等防疫要求，嚴防帶病豬肉流出屠宰場；要加強加工流通環節監管，嚴格落實企業食品品質安全主體責任，加大原料管控查驗和抽檢力度，強化產品追溯調查，嚴防帶病豬肉及其製品流入市場。

要依法嚴懲私屠濫宰、倒賣證件、販賣病死豬等違法違規行為，持續保持高壓態勢；要採取有效措施穩住生豬基礎產能，保障豬肉市場供應基本穩定。要切實加強協同配合，堅決防止防控工作出現空白和漏洞，規範非洲豬瘟檢測和疫情資訊發佈。

中共副總理胡春華坦承，當前非洲豬瘟防控形勢十分嚴峻，要求嚴防帶病豬肉流入市場。（...
中共副總理胡春華坦承，當前非洲豬瘟防控形勢十分嚴峻，要求嚴防帶病豬肉流入市場。（香港01報導照片）
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