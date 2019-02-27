兩岸和平協議 國台辦：凡有利兩岸應努力推動

2019-02-27 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



針對國民黨主席吳敦義日前提出「兩岸和平協議」議題，民進黨反對，要修法設立洽簽兩岸和平協議「雙審議、雙公投」的高門檻。中共國台辦發言人安峰山上午表示，凡是有利於兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益的事，都應該努力推動。

推動兩岸關係和平發展，是兩岸同胞的共同願望，也是兩岸同胞的共同利益所在。凡是有利於兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益的事，都應該努力推動。只要是有利於維護台海和平，有利於增進兩岸關係和平發展，有利於推進祖國和平統一進程的議題，都可以由兩岸雙方、社會各界來共同探討。在一個中國原則基礎上，兩岸雙方，各政黨、各界人士應本著對民族、對後世負責的態度，凝聚智慧，發揮創意，聚同化異，爭取早日解決政治對立，實現台海的持久和平。

民進黨當局無視台灣民眾對兩岸關係和平發展、互利雙贏的渴望，背道而馳，橫加阻撓，只會損害台灣同胞的切身利益，葬送台灣的前途和未來。

對於高雄市長韓國瑜表示，將在近期訪問廈門等城市。安峰山表示，歡迎並支持兩岸城市在堅持「九二共識」基礎上開展多種形式的交流合作，共同增進兩岸同胞的利益福祉。近期已經有多位台灣縣市長率團訪問大陸，與大陸有關城市開展交流合作，取得了積極的成果。大陸歡迎更多的台灣縣市加入進來，只要雙方共同努力，克服障礙，積極推進交流合作，就能給台灣同胞帶來更多實實在在的好處。