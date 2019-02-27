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維權律師江天勇明出獄 被迫押往鄭州

2019-02-27 10:08聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共以「煽動顛覆國家政權罪」被判刑2年的維權律師江天勇，即將刑滿出獄，其家人日前探監時，已被告知江天勇出獄後，不得回到北京住所，會被送到其戶籍所在的河南鄭州，為他安置「住處」和「工作」。

其妻金變玲發表聲明，要求中共當局尊重江天勇及家人意願，讓江回到北京，並且容許他自由出入境，讓他到美國與妻女團聚。

據自由亞洲電台報導，江天勇將在明天服刑期滿，今日公安國保大隊將會帶江天勇的妹妹江金萍到位於河南新鄉的第二監獄，在獲釋前與江天勇會面。根據以往釋放政治犯慣例，預計今晚江天勇將會被國保帶到鄭州，未知江金萍是否獲准同行。

日前，中共當局已經向江天勇的家人表示，江的戶籍所在地為河南鄭州，獲釋後不會送回信陽市羅山縣的父母家中，國保將恢復江天勇的戶籍，並為他安置「住處」和「工作」。

身在美國的金變玲稱，江天勇已經離開鄭州多年，目前仍未知道丈夫具體會送到甚麼地方，擔心他將與另一名獲釋的維權律師高智晟一樣，獲釋後繼續「被監禁」和長期處於失蹤狀態。

金變玲則在網上發表關注江天勇安全獲釋的聲明，要當局尊重江天勇的出入境自由，容許他與妻女團聚，並要求當局讓江獲釋後回到北京住所，同時不要軟禁或監視他，或者騷擾、逼害江的家人。

48歲的江天勇，早年因代理敏感案件，多次被中共秘密羈押；2015年的709大搜捕後，江天勇為被捕的律師奔走，2016年11月在長沙遭國保秘密拘捕，後被中共以「煽動顛覆國家政權」罪名判徒刑兩年。被監居和囚禁期間，多次傳出江天勇遭受酷刑、被餵藥導致雙腿受傷、記憶力衰退等消息，引起國際關注。

維權律師江天勇，即將刑滿出獄，國保將強押他至鄭州並安置「住處」和「工作」。（新浪...
維權律師江天勇，即將刑滿出獄，國保將強押他至鄭州並安置「住處」和「工作」。（新浪微博照片）
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