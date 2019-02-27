美學者：提供台灣足夠裝備才能避開台海戰事

2019-02-27 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



蔡英文總統稱，台灣具有第一波防衛能力，不過美國專家說，中共是否武力攻台，中共自己內部原因才是決定性因素，而美國提供台灣足夠軍備才是避免台海發生戰事的最佳辦法。

美國之音報導，長期研究中國解放軍和軍事發展的美國學者費舍爾(Richard Fisher) 說，中國何時對台發動武力攻擊真正取決於兩個重要因素，一是中共內部的政治平衡；二是解放軍的作戰準備程度，「台灣的政治情勢並沒有起到決定性因素」，但台灣的政治情勢可以提供共產黨武力統一的正當理由。不過他說，台灣政府一直都非常謹慎小心，不讓中國有武統台灣的理由。

目前是國際評估與戰略中心資深研究員的費舍爾，23日在華盛頓華人團體波多馬克文化沙龍的演講中表示，他和許多研究中國軍事問題的美國學者逐漸得到一個共識，那就是中共解放軍很可能在「2020年代中期」 (mid 2020s) 具備攻打台灣的能力，屆時解放軍大致完成自2015年以來的組織重整、作戰構想改革及第4代軍事技術整合，中共領導層「會有很大的誘因攻打台灣」。

他說，如果到時中國內部發生可能影響共產黨執政的危機，例如對中共政權「有組織的抵抗行動」(organized resistance)，那會讓共產黨有極佳理由攻打台灣。

那麼什麼才是確保台海和平、避免台海發生戰事的最好辦法？費舍爾說，「代價最低、最有效的方法就是提供台灣足夠軍備，讓解放軍相信他們必定打輸這場戰爭」，例如美國可以協助台灣取得反艦巡弋導彈，因為1000枚此類導彈只需要一架F-16戰機的價錢，一個F-16中隊的價格，即可讓台灣具備2萬枚反艦巡弋導彈，「當台灣擁有2萬枚反艦巡弋導彈時，解放軍對武力攻台一事就會三思而行。」