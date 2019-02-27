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紐時：習近平示警政治風險 反映個人焦慮

2019-02-27 10:32中央社 紐約26日專電

中共總書記習近平1月召集黨政高層，要求防範政治、經濟等領域重大風險。紐約時報分析，這場會議似乎是為傳達個人焦慮，與一年前國家主席任期限制取消時的風光形成強烈對比。

習近平1月21日在中共中央黨校召開的省部級領導幹部專題研討班上說，當前全球動盪源和風險點增多，外部環境複雜嚴峻，中共在長期執政、改革開放、市場經濟層面也面臨考驗，黨內卻存有精神懈怠、能力不足、脫離群眾、消極腐敗的危險。

習近平要求增強憂患意識、提高防控能力、著力防範化解重大風險，並強調這是「各級黨委、政府和領導幹部的政治職責」。

紐時報導，上述發言是習近平掌權6年多來最嚴厲的警告之一，凸顯中國經濟成長趨緩、與美國陷入貿易戰之際，中共高層對社會動盪的長期憂慮已加深。習近平發言也表明，在這個政治上極為敏感的年度，中共將想盡辦法撲滅任何可能引發示威和動盪的火花。

今年眾多敏感政治事件「逢十」，「六四」天安門事件30週年最為人所知，五四運動100週年、西藏抗暴運動60週年、新疆騷亂事件10週年，也令北京當局格外警惕。

去年3月，中國全國人民代表大會通過修憲案，取消國家主席任期限制，為習近平終身執政鋪路。報導說，時隔一年，習近平談話顯示他已不再得意洋洋，多位專家認為，習近平似乎急於表明，萬一出了差錯，其他官員也要扛起責任。

北京政治觀察家吳強表示，這次談話是為彰顯風險不只由習近平一人承擔，中共中央政治局其他常委等黨政要員也要扛下。中共中央對中國的風險評估已由經濟擴大到所有領域，今年將把維穩放在首位。

習近平當時在談話中要求黨政高層提防「黑天鵝」與「灰犀牛」事件，並提及風險不只在經濟層面，也要確保中國政治安全。他要求與會者高度重視對青年的思想政治工作，確保青年一代成為「社會主義建設者和接班人」。

這篇由紐時資深記者儲百亮（Chris Buckley）撰寫的報導指出，習近平內心似乎充滿焦慮感，掌權以來不斷暗示中共可能很容易喪失權力。

但專家警告，習近平一味要求穩定可能產生反效果，因為強調風險無所不在的警語，可能扼殺官員化解經濟與社會長期風險所需的主動與彈性。

專家舉例，官員既要防範失業，又要削減債務並關閉效率不彰的「殭屍企業」；既要提振民間投資，又要減少環境汙染與銀行放貸；既要拉抬民眾對政府的信心，又要壓抑民間不滿聲浪。在如此多方面要求秩序，肯定會讓地方幹部無所適從。

維吉尼亞州企業投資諮詢機構克倫普頓集團（Crumpton Group）中國專家布蘭契特（Jude Blanchette）直言：「如果一切都是風險，你到最後可能什麼都化解不了。」

習近平中共經濟
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