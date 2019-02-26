蔡總統CNN專訪 新華社重批：口無遮攔挑釁大陸

2019-02-26 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



蔡英文總統日前接受CNN專訪，強勢回應中共總書記習近平對台談話以及來自中國的威脅，對此，中國官媒新華社今日晚間發表題為「貪戀權力而機關算盡—評民進黨當局領導人的挑釁言論」評論，回批「民進黨當局領導人」為了2020年保住權力高位，實可謂機關算盡。

新華社評論指出，最近，民進黨當局領導人接受外媒採訪，大肆渲染所謂「來自中國的威脅」，叫囂「中國的軍事威脅不只限於對台灣」，宣稱台灣要「把軍事準備做到最充足」，還意圖挑唆全世界共同向大陸施壓等，如此拉高聲調隔海叫陣，口無遮攔挑釁大陸，架勢夠張狂，演出夠賣力，為了2020年保住權力高位，實可謂機關算盡。

評論稱，2016年上台前後，民進黨當局領導人多次聲稱在兩岸關係上「不挑釁、沒意外」，但實際上卻說一套做一套，尤其是在2018年九合一選舉民進黨慘敗之後，「此人針對大陸的攻擊之詞不斷升級」，民進黨每臨選戰必煽動敵視大陸，藉以騙取選票，此次借外媒發聲，高分貝挑釁大陸，潛台詞是「連任」。

文章並舉行政院長蘇貞昌所言「只剩掃帚也要拿起來衝上戰場」，稱其動用執政團隊充當配角，近期密集攻打兩岸議題，一連串刺激大陸的言論，折射民進黨當局對喪失權力的恐懼之深重。

這篇評論還稱，民進黨當局領導人在兩岸關係上煽風點火，圖謀既靠攏西方反華勢力，又討好島內獨派，意欲左右逢源、內外通吃，想用這種老掉牙的選舉伎倆欺騙民眾、博取同情，民進黨諸公就不擔心被看破手腳嗎？此外，受訪時擺出一副代表全體台灣民眾意志的姿態，言必稱「台灣利益」，但上台兩年多來，究竟為台灣人民謀了什麼福祉？

評論最後說，民進黨當局領導人一再誤判形勢、錯估大勢，與希望兩岸關係和平發展的台灣主流民意背道而馳，無視一個中國原則是國際社會普遍共識，自然不可避免陷入內外交困的窘境，再怎麼處心積慮炮製「甩鍋大陸」的台詞，都注定悲劇收場。