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模擬遭核彈攻擊 中共火箭軍密閉空間訓練

2019-02-26 21:11聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸央視今天播出，中共火箭軍某導彈旅開展實戰化訓練，涉及全防護測試操作、導彈連續升級測試、長時間滿負荷密閉生存等多個課目。

據網易報導，央視新聞頻道播出，火箭軍某旅發射一營營長鄭振華表示，這次密閉生存訓練，開展抗疲勞、抗飢餓、抗缺氧、倒時差和連續升級測試、長時間密閉待機、全員額全要素全流程作戰發射等課目訓練，提高營隊複雜困難條件下遂行作戰任務的能力。

隨著指揮員一聲令下，火箭軍某導彈旅發射一營官兵迅速奔赴戰位，展開設備自檢、根據測試流程進行導彈連續升級測試。

在收到將在五分鐘後受到核武攻擊後，火箭軍立即發放核襲擊預警，組織人員收攏，陣地轉入隔絕式通風、關閉防護門、人員全身防護。

接到導調指令後，官兵按照指揮員命令和作戰預案，迅速做出反應，穿著防護服堅守操作號位，繼續進行加注操作訓練，在加注過程中，由於機器工作噪音很大，班組之間幾乎無法用聲音交流。

火箭軍某旅發射一營戰士馬昊睿表示，設計了一整套手語系統，就是為了保證班組每個號手之間可以正常地進行信號傳遞，就是為了保證加注系統能安全順利地完成（任務） 。

為增強訓練的難度強度，提高官兵在複雜困難條件的生存、打贏本領，訓練過程中，還通過隨機穿插技戰術特情、展開縮時減員操作、組織換崗操作等方式，淬煉指揮員精準指揮控制、操作號手應急應變能力。

模擬遭核武攻擊，中共火箭軍密閉空間訓練生存能力。（網易新聞）
模擬遭核武攻擊，中共火箭軍密閉空間訓練生存能力。（網易新聞）
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火箭軍設計了一整套手語系統，保證班組每個號手之間保證加注系統能安全順利地完成。（...
火箭軍設計了一整套手語系統，保證班組每個號手之間保證加注系統能安全順利地完成。（網易新聞）
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火箭導彈噪音中共
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