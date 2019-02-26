權錢交易非法牟利 4副部高官被提起公訴

2019-02-26 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共最高人民檢察院今日一口氣公佈，對4名落馬副部級官員的處理決定。其中，北京市政協前副主席李士祥、前國家食藥監總局副局長吳湞，及河南省政協前副主席靳綏東，被正式逮捕；而廣東省委前常委兼統戰部前部長曾志權，則被公訴。大陸媒體指出，4人主要涉及搞權錢交易及非法牟利。

根據長安街知事引述中紀委國家監委在本月三日的通報，北京市政協前副主席李士祥所涉及的問題，包括將職權變為謀私的工具，扭曲政商關係，大搞權錢交易，通過為私營企業主謀取巨額利益，直接或通過其近親屬非法從中獲利；利用職務便利在職務晉升和職工錄用等方面違規為他人謀取利益，非法收受他人財物；不按規定報告個人有關事項，收受禮品、禮金；為求得仕途順利，搞迷信活動。

前中共國家食品藥品監督管理總局副局長吳湞涉嫌濫用職權、受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前依法以涉嫌濫用職權罪、受賄罪對吳湞作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

吳湞的「罪狀」包括背離黨的宗旨，對黨中央關於藥品安全重要指示陽奉陰違、說一套做一套，在分管藥品監管工作中不擔當、不作為、徇私情；對人民群眾毫無感情，在履行藥品監管職責中濫用職權，嚴重削弱國家對藥品的監管；違規出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅游活動安排；利用職權與監管對像大搞利益輸送、權錢交易，貪圖享樂、腐化墮落等。

涉嫌受賄的河南省政協前黨組副書記、副主席靳綏東，則被指將公權力淪為謀取個人私利的工具，甘於被「圍獵」，大肆收錢斂財；道德敗壞，搞權色、錢色交易等。