美艦穿越台海 陸外交部：反對美方挑釁

2019-02-26 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



美國兩艘軍艦再次穿越台灣海峽，大陸外交部發言人陸慷表示，堅決反對美方採取的一些挑釁行動，中方已經向美方提出嚴正交涉。