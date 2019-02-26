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美軍艦又穿越台灣海峽 陸稱堅決反對已嚴正交涉

2019-02-26 17:29聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

美國兩艘軍艦於25日穿越台灣海峽，這是美國8個月來第5次穿過台灣海峽。美國太平洋艦隊在聲明中聲稱，「穿越台灣海峽顯示了美國維護自由與開放的印太地區的承諾」。26日，中共外交部發言人陸慷在記者會上就此事做出了回應。

陸慷表示，「就這類的問題，過去我們已經多次表明立場，堅決反對美方採取的一些挑釁行動，無助於台海地區穩定，無助於中美關係，如果我掌握的情況是準確的，中方相關部門已經向美方提出了嚴正交涉。」

中共外交部發言人陸慷。（環球網）
中共外交部發言人陸慷。（環球網）
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