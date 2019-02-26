美軍艦又穿越台灣海峽 陸稱堅決反對已嚴正交涉

2019-02-26 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



美國兩艘軍艦於25日穿越台灣海峽，這是美國8個月來第5次穿過台灣海峽。美國太平洋艦隊在聲明中聲稱，「穿越台灣海峽顯示了美國維護自由與開放的印太地區的承諾」。26日，中共外交部發言人陸慷在記者會上就此事做出了回應。