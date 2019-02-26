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軍官騎Ubike弄丟機密文件？中科院默認了

暗示千億礦權案重大破綻？崔永元推特留黑屏照後消失

2019-02-26 18:06世界日報 中國新聞組╱北京26日電

王林清法官上周被電視認罪，宣布千億礦權案卷宗失竊是自己「監守自盜」。而協助王法官曝光此案的崔永元在推特留下一個黑屏的照片，配上評論「今天五毛這麼多？國內的一律不准評論，國外的五毛鋪天蓋地！」然後，崔永元消失了。

法廣網指出，崔永元在王林清電視認罪後，在推特上留的「黑屏」照片似乎暗示：該案的重大破綻，就是王法官辦公室外的兩個視頻都在卷宗被盜的第二天「黑屏」了。

據報導，政法當局的解釋是說王法官門外的兩個視頻是因過了保存期而被覆蓋，所以看不到當時的視頻。但最近網上流傳一段王林清法官在卷宗丟失後與審判長韓枚法官的對話錄音卻顯示監視視頻不是因過期而被覆蓋，而是在兩年前案卷丟失的第二天，就開不開了：

錄音中，王法官說：「我攜卷宗回辦公室，視頻都顯示出來了，可第二天就沒了…。」韓法官回應：「對呀，看到了呀。」王法官：「第二天告訴我說錄像壞了！」

報導指出，除了上述破綻，網民主要批評中國政法委這次劇本寫得太爛。還有網民透露稱，當局自己也承認這個劇本編的爛。下面選兩條網路神評：

網名「滿朝文武藏綠卡」的人說「王法官先是盜竊了案卷，最高法院也不管，不問，不理。王法官生怕別人不知道，於是找了網紅崔永元去錄視頻，把這事捅給全國人民知道。然後再跑到央視認罪告訴大家是自己偷了案卷，連小說都不敢這麼寫，居然就這麼發生了！」

有人轉發「神評論」：員外郎一身清白，但為了犯罪也算是拚了，先是偷自己辦的案子的案卷，發現兩年都沒人管，情急之下又自己錄個像，給自己留下犯罪證據，最後急眼了，直接舉報自己了。我就納悶，這是一種什麼精神讓他如此奮不顧身？

崔永元推特留黑屏照後消失。 世界日報記者高淑芬／翻攝
崔永元推特留黑屏照後消失。 世界日報記者高淑芬／翻攝
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