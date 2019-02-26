NHK：美艦穿越台灣海峽 或意在牽制大陸

2019-02-26 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



美軍兩艘艦艇25日穿台灣海峽，日本NHK電視台分析認為，在美中兩國緊鑼密鼓地磋商經貿問題的背景下，美方此舉意在對大陸進行牽制。

美國太平洋艦隊在聲明中透露，兩艘艦艇分別為宙斯盾驅逐艦和補給艦，航行「是為了展示美國參與自由開放的印度太平洋地區事務的姿態。無論是哪裡，只要國際法允許，美國海軍就將在該地區持續航行和飛行。」

美國海軍艦艇去年11月和今年1月也曾穿越台灣海峽，美國總統川普正在增加派遣艦艇的頻率。