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大陸4艘海警船在釣魚台海域巡航 已是今年第6次

2019-02-26 14:34聯合報 記者林宸誼╱即時報導

才在本月20日派遣船艦航行釣魚台海域，大陸今天上午又派出4艘海警船，前往釣魚台爭議海域航行，再度引發日本警戒。

大陸海警局發布， 26日上午10時許，派出2305艦艇編隊一共4艘海警船艦在釣魚台列嶼周邊海域航行。

日本NHK電視台報導，日本政府緊急成立「官邸對策室」（危機處理中心），針對入侵的大陸船艦，進行情報收集及警戒監視，日本海上保安本部也遣艦警告。

這是大陸今年第6次駛近釣魚台周遭海域，分別於1月5日、1月12日、1月18日、2月11日、2月20日、2月26日。

大陸海警船編隊在釣魚台海域巡航。圖/飛揚軍事網
大陸海警船編隊在釣魚台海域巡航。圖/飛揚軍事網
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日本NHK電視台截圖
日本NHK電視台截圖
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至今大陸海警官微發布6次在釣魚台海域巡航。圖/擷取自中國海警官微
至今大陸海警官微發布6次在釣魚台海域巡航。圖/擷取自中國海警官微
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