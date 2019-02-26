大陸4艘海警船在釣魚台海域巡航 已是今年第6次

2019-02-26 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



才在本月20日派遣船艦航行釣魚台海域，大陸今天上午又派出4艘海警船，前往釣魚台爭議海域航行，再度引發日本警戒。

大陸海警局發布， 26日上午10時許，派出2305艦艇編隊一共4艘海警船艦在釣魚台列嶼周邊海域航行。

日本NHK電視台報導，日本政府緊急成立「官邸對策室」（危機處理中心），針對入侵的大陸船艦，進行情報收集及警戒監視，日本海上保安本部也遣艦警告。