陸學者：蔡英文瘋狂反中 底氣很虛

2019-02-26 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



蔡政府近日反中、抗中情緒高亢，中國社科院台灣研究所研究員金奕今天在大陸《環球時報》撰文指出，蔡當局歇斯底里「反中」的底氣，源自他們對國際形勢和島內民意的誤判，因此最終難逃失敗的命運。

文章指出，蔡英文在接受CNN專訪時稱，台灣有第一波防衛大陸攻擊的能力；行政院長蘇貞昌更表示如果兩岸開戰，「給我一隻掃帚我都跟他拼」。由民進黨主導的立法院則將5個抗中法案列為優先審議法案。看樣子，蔡當局上下都進入了一種反中癲狂狀態，而且還相當天真地認為大家會跟它一起瘋。

文章分析，蔡當局敢如此，首先是因為它想當然地認為中美會發生全面對抗，而它可以火中取栗。確實，中美關係當前進入了一個競爭多於合作的階段，但全世界都知道，中美不會進入全面對抗，因為兩大經濟體都不想兩敗俱傷。

例如中美經貿談判已經取得進展，多個國家在禁用華為5G設備問題上陸續打退堂鼓，就知道很少有誰會真正一面倒地親中或親美。只有蔡當局在歡呼中美全面對抗的到來，一頭紮進美國懷抱，放肆地喊打喊殺了。

文章表示，國際關係最基本的原則是利益，蔡英文當局已經病到連這一點都忘了，如此沒有自知之明，被美國一腳踹開是早晚的事。