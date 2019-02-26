大灣區「港人港稅」 港財經局長：最快2022上路

2019-02-26 13:50 世界日報 香港新聞組╱香港26日電



香港財經事務及庫務局局長劉怡翔昨日表示，港府目前正與粵港澳大灣區內地九個城市磋商「港人港稅」安排，即港人在當地工作只需繳交香港稅款，而且「有機會」在2022年前做到。

香港電台報導，劉怡翔昨日上無線節目表示，前海和橫琴政府目前已實行「港人港稅」，港人到當地工作繳交香港稅款，內地與香港稅款的差異由當地政府承擔，他說，目前正與大灣區其他內地城市政府商討，是否補貼某些行業的港人，繳納兩地稅款的差額，但當地政府財務承擔是主要憂慮。

至於銀行開戶和電子錢包等問題，劉怡翔說，希望能夠安排市民在香港開設內地銀行戶口，亦希望香港的支付工具能在地使用，有信心這兩個問題在2022年前做到。

大公報報導，全國人大常委譚耀宗表示，兩會期間會提案建議「港人港稅」，若有機會亦向中央反映，希望中央「開綠燈」，之後地方省市會容易處理。他說，「港人港稅」有利吸引港人到內地工作，而且前海、橫琴現時已施行，相信技術問題不大。

林鄭周三出訪 出席人大開幕

另據明報報導，特首林鄭月娥周三起將分別出訪泰國及北京，本周五赴北京出席「粵港澳大灣區建設領導小組」第二次全體會議，7日返港，期間將列席5日舉行的全國人大會議開幕儀式、出席故宮博物院捐款儀式，拜訪中央部委，以及參與機構參觀和交流活動。