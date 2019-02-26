民調：港青政治傾向「去激進」 愈趨溫和

2019-02-26 13:52 世界日報 香港新聞組╱香港26日電



民主思路昨日發布新一輪「一國兩制」指數及「一國兩制」輿情指數，其中受訪市民對一國兩制九個範疇評分，出現2017年調查以來最低，其中「言論自由」、「獨立立法權」等範疇跌幅最明顯；此外，調查顯示市民的政治傾向亦有轉變，其中「溫和派」比率上升5.7個百分點，至64.1%；「建制派」上升1.3個百分點，至11.3%；「非建制派」下跌6.6個百分點，至21.7%，18至29歲青年組別則有「去激進化」傾向。

綜合媒體報導，民主思路委託中文大學香港亞太研究所，以電話隨機訪問1001名市民。調查顯示，市民的政治傾向出現轉變，其中自稱非建制派人士跌40萬人、泛民人士減少27萬人、本土派亦流失13萬人；相反溫和派則增加33萬5000人、建制派亦增加8萬人，民主思路理事宋恩榮表示，符合九龍西兩次補選的結果。

據報導，民主思路將「非建制派」支持者分作「民主派」和「其他非建制派」（即本土自決派）。去年12月的調查發現，「民主派」減少約27.4萬人，「其他非建制派」減少約12.8萬人，其中18至29歲青年組別明顯有「去激進化」傾向。

宋恩榮認為，年輕人支持本土自決有下降趨勢，相信年輕人經深思後明白「自決」、「本土」等理念並不是出路。

另外關於「一國兩制」調查，報導稱，今次在「言論自由」、「獨立司法權」、「民主政制發展」等9個範疇的評分「全部下跌」；當中18至29歲青年對「一國兩制」評分最低。

民主思路認為，民調結果或與新政府蜜月期過去、去年下半年出現馬凱事件等爭議，以及政府內部管治問題有關。民主思路召集人湯家驊對情表示擔憂，希望中央和港府對指數下降有所警覺。

報導指出，對於參與大灣區發展，結果顯示62.6%表示不會到大灣區居住或發展，會考慮的占13%。值得留意的是，去年6月調查，只有8.1%青年表示會考慮往大灣區發展或居住，是比率最低的年齡組別，但半年後調查，有14.9%青年考慮前往。