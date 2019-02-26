遼寧艦離開大連引關注 碼頭掛橫幅「踏上新征程」

2019-02-26 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



在經歷近9個月的升級改造工程後，大陸首艘航艦遼寧號於24日在數艘拖船的協助下駛離大連造船廠。遼寧艦的一舉一動總是引起外界關注，近日，多家外媒體報導稱，遼寧艦離開大連造船廠，可能是返回青島準備參加4月舉行的閲艦式，此外，在碼頭上還可以看到「熱烈歡送遼寧艦踏上新征程」的橫幅。

香港媒體報導，24日，遼寧艦結束近9個月的升級改造，在數艘拖輪輔助下離開大連造船廠，這是遼寧艦此輪返廠維修和升級後的第二次海試。報導稱，遼寧海事局在2月22日曾發佈遼航警0030號警告，稱自2月24日8時起至3月5日18時在黃海四點連線海域執行軍事任務，其他船隻禁止駛入。這一區域正是遼寧艦完成升級改造工作後執行第一次試航任務行動的區域。

星媒聯合早報網站25日稱，在碼頭上可以看到新展開的「熱烈歡送遼寧艦踏上新征程」的橫幅，表明遼寧艦的維護和現代化改裝工作可能已經告一段落。這意味遼寧艦此次維修為期9個月。遼寧艦2014年年中曾返回大連造船廠進行長達4個月的例行維護。

聯合早報的文章稱，今年1月21日到27日，遼寧艦出海進行為期一周的海試，隨後再度返回大連造船廠。返廠後遼寧艦進行艦面標線的重新噴塗，重新噴塗的標線在多處局部的顏色和走向上都有明顯不同。

遼寧艦在大連造船廠進行維修和現代化改進期間，對艦面設備進行諸多改進調整，並改裝尺寸更大的航空艦橋，並在艦島高處塗裝舷號「16」，以方便多艘航母在海上編隊時的識別。