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前國台辦官員：國民黨一中各表不是真「九二共識」

2019-02-26 09:40聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸國台辦前副主任、全國台灣研究會副會長王在希24日表示，中共總書記習近平1月2日在紀念《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的的講話，在五個方面具有新意，其中一個新意就是對九二共識做了一個新的、明確的詮釋。

王在希說，習近平的新詮釋，使得九二共識的內涵更加完整準確，即九二共識不僅包括堅持一個中國原則，還包括謀求國家統一。如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的九二共識。

中評社報導，王在希是在深入學習貫徹習近平總書記1月2日重要講話精神座談會上，做上述表示。

王在希說，他聽習近平的談話之後，總的感覺是統一的腳步聲越來越近了。媒體將習近平的講話概括為「習五點」，他認為習所講的五點，實際上緊緊圍繞著一個核心，就是「統一」二字。

王在希分析，習近平1月2日的講話，把九二共識做了一個新的、明確的詮釋。過去我們講的九二共識，是雙方堅持一個中國原則。但九二共識這個名詞比較抽象，多年來國民黨把九二共識解釋為「一中各表」，這就扭曲了九二共識的本來意義。

王在希指出，所謂的「一中各表」，嚴格意義上已經偏離了一個中國原則。這次習近平的講話不僅指出九二共識是堅持一個中國原則，而且把謀求國家統一作為九二共識的一項重要內容。實際上，堅持一個中國原則、謀求國家統一，是當時兩岸雙方共同提出來的一致主張，這次習近平講話恢復了九二共識原貌，這一點非常重要。

王在希強調，如果只認同一中，不謀求統一，就不是真正的九二共識。

對於習近平提出的探索一國兩制台灣方案，王在希認為，儘管台灣當局目前反對就一國兩制進行商談，但官方不行，民間可以先談起來。

前國台辦副主任、全國台灣研究會副會長王在希。中新社資料照
前國台辦副主任、全國台灣研究會副會長王在希。中新社資料照
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九二共識習近平一中各表
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