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四川自貢2天連3震惹議 當局宣布停採頁岩氣

2019-02-25 20:37聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

四川省自貢市榮縣兩天內接連發生3次4級以上地震，最新一次為4.9級地震，已造成2人死亡。四川自貢地震登上微博網站熱搜榜，不少民眾懷疑地震頻發與當地頁岩氣開採有關，紛紛表達不滿。當地縣政府宣布，榮縣的所有頁岩氣開採，已經確定停止。

針對網上的一些傳言，四川省地震局發布微博指出，尚不能確定地震發生與工業開採有關。此次連續發生地震的震源深度都在5公里左右，人類工業開採活動達不到這一深度，從目前掌握的情況看，仍然屬於天然構造地震範疇，相關問題還需要進一步研究論證。

封面新聞報導，當地居民表示，自貢近年來很少地震，「頁岩開採之前，似乎沒有這麼頻繁」。自貢市地震局工作人員說：「這段時間處在地震比較活躍的時期，地震頻率是正常的。從目前的監測來看不能判斷地震是否與頁岩氣開採有關，因為地震的原因比較複雜。」他同時表示，「往年這個時間段沒有這麼高頻，震級也相對小一點」。

對於居民擔憂的頁岩氣開採可能誘發地震問題，大陸國土資源部礦產資源儲量評審中心前主任張大偉表示：「頁岩氣開採的壓力，必須極大規模才能引起很小的地震。但是這個微地震人是感覺不出來的，它是非常輕微的，很局部、很淺層。微地震是有一定好處的，它幫助整個大地釋放能量。」

他同時表示，「一般頁岩氣開採在3-4公里左右，而地震震源在10公里左右。四川的地震在頁岩氣開採以前就有，是地震多發地區，這是地質構造的問題，與頁岩氣開採沒有關係。」

「目前研究表明，頁岩氣開採過程中注水壓裂和廢水處理，都可以誘發地震。」重慶市地震局工程師唐茂雲說：「從國際上的研究來看，理論上，頁岩氣開採是明確地可以誘發地震的，美國、加拿大英國已經有很多這樣的報導。頁岩氣開採誘發地震存在很多方面的因素，與注水壓力的大小、注水的體積、地下的地質結構是否穩定都有關係。」

四川省自貢市榮縣接連發生3次地震，民眾懷疑與當地頁岩氣開採有關。（封面新聞）
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地震中2人遭跌下來的陽台護欄擊中致死。（封面新聞）
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四川省自貢市榮縣接連發生3次地震，民眾懷疑與當地頁岩氣開採有關。（封面新聞）
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