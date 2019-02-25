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港女在台遇害！律師：關乎香港法律 台灣沒資格說三道四 　

2019-02-25 20:29香港01 記者羅家晴／報導

20歲香港少女潘曉穎去年2月到台灣旅遊期間，遭其同行男友陳同佳殺害，事件轟動全城...
20歲香港少女潘曉穎去年2月到台灣旅遊期間，遭其同行男友陳同佳殺害，事件轟動全城，亦觸發保安局建議修訂《逃犯條例》。 香港01資料圖片
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就香港女子於台灣被男友拖篋棄屍案，保安局建議修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》，以一次性「個案移交」安排引渡疑犯，並把條例適用「中華人民共和國的任何其他部分除外」的部分刪去。台灣陸委會早前表明不接受香港以「一個中國」前提與台灣交涉。

行會成員、資深大律師湯家驊今早(25日)表示，這次建議是關乎香港的內部法律，強調與外部無關，亦不會影響任何地方的政治地位。湯家驊稱，對台灣立場「莫名其妙」、「匪夷所思」，認為台灣沒資格「說三道四」，重申這次修例屬社會公義法治之事，與政治無關。

湯家驊今早出席電台節目表示，保安局這次建議修訂「完全是關乎特區內部司法體系程序」，他強調與外部無關，不會影響任何地方的政治地位。「香港內部中國法律他們都要干預，認為如果通過咗呢個修訂，影響到人地對他們的政治立場，絕對是難以理解。」

湯家驊又稱，若台灣這次以政治理由而拒絕執行法律屬法治崩潰，「如果你因為政治理由，就拒絕去執行法律、漠視法治問題，這個是台灣本身法治崩潰情況。」他一再重申不應該受外地干預，「打亂自己陣腳」。

被問到港人對內地公平審訊無信心時，在修例時是否應該顧及？湯家驊則回應指修例只是擴闊特首權力，與內地司法體系完善與否並無關係，又指是否移交逃犯到內地，考慮的情況與全世界的地方都會是一樣。其後湯家驊稱相信大部分港人都明白，可能是主持立場不明白，暗示主持人提問不中立，主持人隨即指自己沒有透露其政治立場，湯則則指：「從你的問題、立論同發問基礎，顯示你不明白。」

市民對一國兩制評分為4.84分 屬調查以來最低

民主思路今發佈新一輪「一國兩制」指數及「一國兩制」輿情指數，其中訪問市民對一國兩制九個範疇評分，平均只有4.84分，屬2017年調查以來最低，其中「言論自由」、「獨立立法權」等跌幅最明顯。

另外調查顯示市民的政治傾向亦有轉變，其中民主思路理事宋恩榮表示，調查中發現自稱非建制派人士跌40萬人、泛民人士減少27萬人、本土派亦流失13萬；相反溫和派則增加33萬5千、建制派亦增加8萬，他稱符合九龍西兩次補選的結果。

文章授權轉載自《香港01》

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