新華社：經貿摩擦是挑戰也是機遇 中國應化壓力為動力

2019-02-25 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



第七輪中美經貿高級別磋商美東時間24日落幕，新華社周一發布題為「元首共識引領中美經貿磋商加速相向而行」的文章指出，本輪談判在解決問題的道路上又向前邁出重要一步，雙方朝著最終達成互利共贏協定的目標越走越近。

文章並強調，「經貿摩擦是挑戰也是機遇，關鍵要善於危中尋機，把外部壓力化為內生動力」，為中國實現民族復興偉業贏得更多戰略機遇期。

新華社表示，原定兩天的第七輪中美經貿高級別磋商以「加時兩天」的衝刺模式於2月24日在華盛頓結束。在第六輪磋商就「主要問題達成原則共識」基礎上，本輪磋商中雙方圍繞協定文本開展談判，並在一系列具體問題上取得實質性進展，美國總統川普也在其推特帳戶上宣布，將推遲3月1日上調中國輸美商品關稅的計畫。

對於本輪中美貿易談判及未來前景，新華社以簡單幾句話進行總結：越到最後階段越關鍵、兩國元首引領是推動中美經貿磋商前行的「動力源」、誠意和行動是解決中美經貿爭端的「鑰匙」、坦誠溝通是推動解決問題的「催化劑」、接下來的每一步都尤為關鍵。

或許是鑑於川普性格多變，文章也特別指出，「越到最後階段談判越艱難，不排除可能帶來新的不確定性，對中美經貿摩擦的長期性、複雜性和艱巨性要有清醒的認知。」

文章稱，「合作始終是中美利益的最大公約數。中美雙方關鍵要以元首共識為引領，繼續本著相互尊重、合作共贏的態度再接再厲、相向而行，盡最大努力爭取最好的結果。同時也要做好應對最壞情況的準備，踏踏實實做好自己的事情。」

新華社最後指出，「對中方而言，全球百年未有之大變局下，要以歷史的眼光理性客觀看待中美經貿磋商的進程和結果。」