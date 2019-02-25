陸媒評：美中第7輪磋商共贏 元首達共識

2019-02-25 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



環球網報導，原定兩天的第七輪中美經貿高級別磋商以「加時兩天」的衝刺模式於2月24日在華盛頓結束。在第六輪磋商就「主要問題達成原則共識」基礎上，本輪磋商中雙方進一步落實兩國元首共識，圍繞協議文本開展談判，並在一系列具體問題上取得實質性進展。此外，美國總統川普在推特上宣布將推遲3月1日上調大陸輸美商品關稅的計劃。

評論指出，第七輪磋商的成功舉行意味著中美雙方沿著兩國元首確定的原則和方向，在解決問題的道路上又向前邁出重要一步，朝著最終達成互利共贏協議的目標越走越近。

兩國元首引領是推動中美經貿磋商前行的動力源。自兩國元首阿根廷會晤達成重要共識，尤其近一個月內，從華盛頓到北京再到華盛頓，三輪密集高級別磋商中兩國元首分別會見了雙方經貿團隊，為推動磋商繼續前進指明方向、注入動力。在前期磋商成果基礎上，雙方要按照兩國元首指示做好下一步工作。

本輪磋商中，雙方圍繞協議文本開展談判，在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得實質性進展。雙方磋商更具體務實、更注重細節，共識不斷增多，分歧繼續縮小，兩國和國際社會普遍反響積極。

無論是第七輪磋商延期兩天，還是美方推遲上調中國輸美商品關稅計劃，都體現雙方對落實元首共識、儘早達成協議的誠意、重視和緊迫感，但也說明磋商關鍵階段雙方仍有一些分歧需要更多時間克服。越到最後階段談判越艱難，不排除可能帶來新的不確定性，對中美經貿摩擦的長期性、複雜性和艱巨性要有清醒的認知。