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高層：5G市場沒有華為，猶如英超賽沒有曼聯

2019-02-25 10:44聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

世界移動通信大會(MWC)25日在西班牙巴塞羅那開幕，第五代移動通信技術（5G）商用成為主角。華為高層表示，「沒有華為的5G市場，猶如沒有曼聯的英超比賽。」大陸官媒環球時報報導，對於近來受到的打壓和圍堵，華為表現得更加自信、開放和主動。

華為、中興等大陸各廠商都將在會上發布5G等相關產品。隨著英國和美國總統川普等意外對華為變臉，大陸5G力量吸引著世界的關注。

路透社引述華為常務董事、運營商BG行政總裁丁耘表示，華為將與包括英國在內的所有利益相關方商討一項全球和系統性計劃，以實現華為設備「可信賴」解決西方國家的擔憂。丁耘表示，「沒有華為的5G市場，猶如沒有曼聯的英超比賽。」

世界移動通信大會將在非常敏感的地緣政治氛圍中開幕。現在美國感到焦慮的是華為已成為5G技術的全球領先者，美國政府一直是向盟國施壓，試圖在全球打壓華為。

美國Clubic網站稱，過去的一周是華為近年來最幸福的一周。美國發起的「反華為聯盟」出現根本性鬆動，英國、德國、紐西蘭等突然轉變態度，表示不會禁止華為參與5G。川普日前也宣稱不靠打壓而要提升美國企業在這一領域內的競爭力。

美國全國廣播公司(CNBC)稱，美國在4G領域的領先曾確保美國主導整個移動互聯網。這一主導地位每年至少給美國帶來1250億美元的收入和460萬個高收入就業機會。在5G領域裡的先發優勢將會帶來更加巨大的影響。

現實情況是，華為的影響力是如此廣泛，美國的圍堵只可能會延緩一時，不可能阻止住華為。對很多國家來說，禁止華為參與5G將使該國付出高昂的代價，這些國家部署5G不僅將延遲兩年以上，而且該國電信公司也將損失數10億美元收入。在歐洲，華為從10年前就進入了，成功地控制歐洲市場的三分之一，在一些國家的市占率甚至超過70%。

華為在MWC展前發表會發布首款5G摺疊手機。圖／擷取自新浪直播
華為在MWC展前發表會發布首款5G摺疊手機。圖／擷取自新浪直播
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