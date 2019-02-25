環時總編輯稱 美國實力強 民眾應明白談判中國需讓步

2019-02-25 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



在中美正式宣布第七輪雙邊經貿高級別磋商結束前，大陸《環球時報》總編輯胡錫進25日凌晨在其個人微博上發文表示，「中美貿易談判在衝刺，達成協議的可能性在增大，我相信絕大多數中國人對中美能夠結束貿易戰是歡迎的。」

胡錫進並指出，「對於美方實力比中方強，中國需要做出一些讓步，大多數人是明白的。」通篇文章延續前一日大陸官方媒體基本論點，對於大陸內部可能質疑北京當局在談判過程中讓步過多的聲音提前進行消毒，呼籲大陸社會理性面對最終談判結果。

胡錫進稱，「中國輿論場上會有各種議論，其實美國那邊也一樣，反對聲會很熱鬧。對我們國內有不同聲音，我認為總體上應該理解、允許。這麼大的事情，牽動全國，不同的行業，以及企業、個人有著各自的利益，而且利益還分為當前的、中期和長遠的，這些利益會成為眾聲喧嘩的源頭，中國政府和社會都應當把這種多元化的聲音看成是正常的，無需大驚小怪。」

文章表示，這次中美在整個貿易戰期間打打談談，對中國民眾圍繞國際關係以及國家利益的理解形成新的洗禮，也考驗了中國社會的團結。如果我們能夠正確總結這期間輿論的多樣和起伏，增加在各種聲音中識別主流輿論的能力，促進今後發生重大事件時輿論多元中的有序，那麼將意味著事情結束得更加完整。

胡錫進說，「老胡也生活在中國社會中，我能夠真實感受到公眾對國家與美方且打且談，最終達成相互妥協的協議是支援的。對於美方實力比中方強，中國需要做出一些讓步，大多數人是明白的。」

「對於中方會堅守核心利益，我們也有這樣的能力，美方也需要對中方的一些堅持和關切做出妥協，大家也是相信的。」