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大陸宣布 中美經貿談判已取得實質性進展

2019-02-25 08:31聯合報 記者林則宏╱即時報導

新華社周一上午報導，2月21日至24日在華盛頓舉行的第七輪中美經貿高級別磋商已經結束，雙方圍繞協定文本開展談判，在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業以及匯率等方面的具體問題上取得實質性進展。在此基礎上，雙方將按照兩國元首指示做好下一步工作。

美國總統川普稍早則在其推特上宣布，他將推遲3月1日上調中國輸美商品關稅的計畫。

第七輪中美經貿高級別磋商已經結束，北京方面宣稱，雙方在多項具體問題上取得實質性進...
第七輪中美經貿高級別磋商已經結束，北京方面宣稱，雙方在多項具體問題上取得實質性進展。圖為華盛頓當地時間22日，美國總統川普在白宮會見大陸國務院副總理劉鶴一行。（新華社）
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