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大陸語文教科書刪除陳勝吳廣起義相關課文

2019-02-24 22:53聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共一向把秦末陳勝、吳廣起義認為是農民起義的典型範例，「史記」中相關文章也入選中國大陸中學語文課本多年，部分段落還曾要求學生背誦。日前，大陸網友發現，新版初中語文教材中，這篇課文已經被刪除。

騰訊歷史主編諶旭彬近日撰文指出，最新版初中語文教科書刪除了幾代人耳熟能詳的經典文言文「陳涉世家」。他說，翻查了最新版初中語文教材七年級上至九年級下，共六冊，確實已找不到「陳涉世家」這篇課文，而以前的人教版初中語文教材曾將這篇課文放置在九年級上冊。

目前，諶旭彬這篇文章已經在網路上被刪除。

據香港01報導，「陳涉世家」是「史記」名篇，記述了陳勝、吳廣等底層民眾起事反抗秦朝暴政的歷史。據稱，其進入中國大陸初中語文教科書，至晚可以追溯到1960年。這篇課文已陪伴大陸民眾近60年，很多人對文中的名句「苟富貴，無相忘」、「燕雀安知鴻鵠之志」、「天下苦秦久矣」等，倒背如流。

除「陳涉世家」外，更有網友爆料稱，杜甫名作、反映官吏趁夜捉人揭露所謂的「封建統治者」殘暴的「石壕吏」以及強調社會正義的「孟子」名篇「得道多助、失道寡助」也被被「富貴不能淫」取代。

有大陸網友認為，受到中美貿易戰影響，大陸現在內外矛盾更為凸顯，經濟、政治均遭遇困境。大陸近期頻頻爆發企業倒閉潮、失業潮，中共高層也公開喊話「2019有驚濤駭浪，要過苦日子。」刪除課文，是減少敏感性字眼。

中共
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